Телефонный дроп Олег и его обаяние снова в строю. После месяца в изоляторе он перебрался в Ленобласть и попался на очередной бабушке

24-летний житель Петербурга Олег стремится к рекорду по количеству задержаний в течение года. С начала года его в четвертый раз ловят по делам о телефонном обмане пенсионеров, а суды в четвертый раз отпускают его на свободу. Кроме как чудом это не назовешь.



«Фонтанка» писала, что мужчину лишь с третьего раза арестовали в Петербурге в марте 2022 года.

