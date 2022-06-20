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    Телефонный дроп Олег и его обаяние снова в строю. После месяца в изоляторе он перебрался в Ленобласть и попался на очередной бабушке

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    6 комментариев

    24-летний житель Петербурга Олег стремится к рекорду по количеству задержаний в течение года. С начала года его в четвертый раз ловят по делам о телефонном обмане пенсионеров, а суды в четвертый раз отпускают его на свободу. Кроме как чудом это не назовешь.

    «Фонтанка» писала, что мужчину лишь с третьего раза арестовали в Петербурге в марте 2022 года.

    Однако через месяц горсуд удовлетворил апелляцию адвоката Олега, и его отпустили из изолятора.

    А 15 июня сотрудники полиции Кингисеппского района задержали его на улице Маршала Захарова по подозрению в обмане 82-летней женщины. У нее под видом помощи дочери, якобы попавшей в ДТП, выманили четверть миллиона рублей. По версии следствия, именно Олег забирал оговоренную в разговоре с мошенниками сумму.

    17 июня Кингисеппский районный суд отказал полиции в удовлетворении ходатайства об аресте в отношении задержанного. И Олег опять оказался на свободе. Но, исходя из традиции, снова скоро встретится с сотрудниками МВД.

    Подробно о похождениях дропа Олега читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (6)

    Софокл Аристархович
    "Да-здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!" (к/ф "Кавказская пленница")
    267081996
    да писали уже про него - мамаша из прокурорских...
    Пита-сан
    Не в Дроп-Олеге дело. Его надо было колоть(как - следаки должны знать) и брать всю контору...
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