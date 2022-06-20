Телефонный дроп Олег и его обаяние снова в строю. После месяца в изоляторе он перебрался в Ленобласть и попался на очередной бабушке

24-летний житель Петербурга Олег стремится к рекорду по количеству задержаний в течение года. С начала года его в четвертый раз ловят по делам о телефонном обмане пенсионеров, а суды в четвертый раз отпускают его на свободу. Кроме как чудом это не назовешь.
«Фонтанка» писала, что мужчину лишь с третьего раза арестовали в Петербурге в марте 2022 года.
Однако через месяц горсуд удовлетворил апелляцию адвоката Олега, и его отпустили из изолятора.
А 15 июня сотрудники полиции Кингисеппского района задержали его на улице Маршала Захарова по подозрению в обмане 82-летней женщины. У нее под видом помощи дочери, якобы попавшей в ДТП, выманили четверть миллиона рублей. По версии следствия, именно Олег забирал оговоренную в разговоре с мошенниками сумму.
17 июня Кингисеппский районный суд отказал полиции в удовлетворении ходатайства об аресте в отношении задержанного. И Олег опять оказался на свободе. Но, исходя из традиции, снова скоро встретится с сотрудниками МВД.
Подробно о похождениях дропа Олега читайте в материале «Фонтанки».