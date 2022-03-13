Суд в Петербурге с третьего раза арестовал петербуржца, подозреваемого в телефонном мошенничестве

Ранее «Фонтанка» писала , что в полицию обратилась 98-летняя блокадница, которая рассказала, что 9 марта чуть не отдала обманщикам 1,5 млн рублей. Описание «курьера» было знакомым: ранее правоохранители уже дважды пытались отправить в изолятор молодого человека с похожей внешностью.

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте 24-летнего петербуржца, которого подозревают в покушении на мошенничество. Об этом 13 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В первый раз 24-летнего Олега задержали в конце января 2022 года после того, как 81-летняя местная жительница отдала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей. Этому предшествовал звонок от якобы следователя, заявившего, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП, и деньги нужны, чтобы замять дело. Оперативники выяснили, что мужчина уже четырежды обманывал пожилых людей в Невском районе подобным образом. Однако, вопреки обвинениям в серии тяжких преступлений, суд не отправил подозреваемого СИЗО.

Уже в марте в ОП Приморского района пришла 73-летняя горожанка. Она рассказала историю с известным сюжетом: про аварию с участием дочери и «курьера», пришедшего за нужной суммой от якобы следователя, менялись только цифры — в этот раз ущерб составил четверть миллиона.

Меньше чем через сутки после визита пенсионерки угрозыск встречал Олега на улице Маршала Захарова. Снова допрос и суд, который в итоге отказал полицейскому следствию в аресте молодого человека.

В третий раз правоохранители задержали мужчину, получив заявление 98-летней блокадницы. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый таки оказался в СИЗО.