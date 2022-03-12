Я от бабушки ушел. Как хороший адвокат и имидж паиньки берегут от суда телефонного дропа Олега

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Теперь им предстоит преодолеть литикофобию (страх появиться в зале суда. — Прим. ред.), так как уже дважды они не смогли убедить суд отправить его в изолятор.

С начала пандемии коронавируса российская полиция погребена под ежедневными жалобами пенсионеров на телефонных мошенников. Не спасает профилактика, реклама в метро и магазинах, разъяснения работников собеса. Преступники по старым лекалам — от службы безопасности банка до помощи родственникам, «попавшим в ДТП», — зарабатывают на пожилых миллионы. Регулярные «тумаки» на рабочих оперативках за нераскрытые десятки эпизодов не так обидны, как подсечки системы с раскрытыми делами.



24-летнего Олега в первый раз задержали в конце января этого года после того, как в полицию Выборгского района обратилась 81-летняя местная жительница. Лидия Васильевна родилась в Малой Вишере, попала в оккупацию, а после войны стала учителем математики, на пенсии — домоседкой. Зятю с дочкой только в дачный сезон удавалось увезти ее за город. Так что днем 24 января пенсионерка была дома одна. Раздался звонок, собеседник уверенным голосом назвался следователем и отрапортовал, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. Чтобы замять дело, нужно 300 тысяч рублей. За любимую дочку — не цена. Через час в дверь постучал приятный молодой человек, пожилая женщина без колебаний отдала ему затребованную сумму. Когда же домой пришла дочь, которая ни сном ни духом не знала ни про какое ДТП, пенсионерка обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли через пару дней. Олег, официально зарегистрированный в Томске, вместе с законопослушной супругой проживал в квартире в Красносельском районе и произвел на полицейских самое благоприятное впечатление. Вежливый, улыбчивый и, кроме того, сознавшийся еще в четырех аналогичных эпизодах по Невскому району. За четыре дня с 17 по 20 января он забрал из квартир пенсионеров в общей сложности около 700 тысяч рублей.



В ходе допросов Олег, по предварительной информации, уверял, что ничего плохого не хотел, решил подзаработать из-за сложных финансовых обстоятельств и просто забирал деньги. Но теперь понял, что вёл себя нехорошо, и обещал больше никогда так не делать.

29 января Олега повезли в Выборгский райсуд в полной уверенности, что увидят его теперь только в условиях изолятора.

Однако молодой человек без постоянного места работы (подрабатывает курьером в одной из служб доставки) обзавелся хорошим адвокатом, который смог убедить суд, что клиент всё осознал и экстерном перевоспитался. К тому же молодой человек имеет постоянное место жительства в арендованной квартире и, несмотря на то, что обвиняется в серии тяжких преступлений, может дождаться суда и на свободе.

Глядя на уходящего домой из суда Олега, оперативники не предполагали, что разлука будет недолгой.

Поздравления в Международный женский день в 35 отделе полиции Приморского района разнообразил визит 73-летней жительницы аллеи Поликарпова в половине десятого вечера. Она рассказала, что отдала приятному молодому человеку, который пришел от следователя по ДТП с участием дочери, четверть миллиона.



Меньше чем через сутки уголовный розыск встречал на улице Маршала Захарова Олега. Снова допрос и суд, на сей раз — Приморский районный. Теперь адвокат активно выражал сомнения в причастности клиента к совершенному мошенничеству. Не настаивал на аресте и прокурор: предлагал ограничиться домашним арестом или ограничением определенных действий. Суд учел обе позиции и отказал полицейскому следствию в аресте. Олег, как говорят, на суде вёл себя как пай-мальчик — улыбался, пожимал плечами.

Эмоции оперов после заседания описывать не будем из-за ограничений, наложенных на СМИ Роскомнадзором. Зато можем предположить, как они улыбались, когда, вернувшись в отдел, увидели заявление 98-летней блокадницы. Она рассказала, как 9 марта чуть не отдала 1,5 млн рублей обманщикам. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Описание «курьера» было до боли знакомым. Олег еще не успел выпить чаю, как у него на пороге появились знакомые всё лица, а будущее приобрело вполне определенные очертания.



С судебным раскладом «Фонтанка» ознакомит читателей уже в ближайшее время.

Татьяна Востроилова

«Фонтанка.ру»

