ИКЕА ушла, идея осталась. Что будет выпускать бывший завод компании и почем будет продавать

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Производство на новгородской фабрике шведской компании перезапустят под новым названием уже в мае, но мебель начнут выпускать ближе к концу года. Ассортимент будет разнообразнее, а география продаж шире, чем при IKEA, обещают новые владельцы с петербургскими корнями. Правда, изобретать дизайн придется заново, а удобной точки продажи в виде гипермаркетов пока не предвидится.



О том, что производственное направление ИКЕА получит новых собственников, стало известно в феврале 2023 года. В конце марта компания «Инвест плюс», принадлежащая владельцам производителя мебели и дверей из Петербурга Slotex, закрыла сделку по покупке «ИКЕА Индастри Новгород». Основной бенефициар компании Вадим Осипов и топ-менеджеры предприятия Вадим Безбородов и Сергей Емельянов поделились производственными планами на пресс-конференции 4 апреля. «Фонтанка» собрала главные новости о перезапуске площадки.



Что будет выпускать бывшая фабрика IKEA в Великом Новгороде?

По словам Вадима Осипова, фабрика будет работать в трех сегментах. Первое направление — производство древесно-стружечных плит в b2b-сегменте (то есть для бизнеса, а не конечного покупателя). Второе — производство мебельных комплектующих для небольших производств в сегменте бизнес-класса. Третье — готовая мебель.

«Это те номенклатурные категории, которые традиционно делала площадка для ИКЕА, — модульные кухни, заказные гарнитуры, гардеробные системы и системы хранения», — уточнил Вадим Осипов. Также компания планирует развивать смежные категории — мебель для домашнего офиса и детских. В развитие площадки планируется вложить дополнительно 2–3 млрд рублей в течение ближайших 2–3 лет.



Предприниматель подчеркнул, что фабрика будет развиваться как самостоятельный бизнес, объединять его со Slotex не планируется.

Когда возобновится производство?

Производство ДСП возобновится уже в мае 2023 года, сообщил директор завода ДСП компании «ИКЕА Индастри Новгород» Сергей Емельянов. «Во второй половине мая произведем первую партию продукции в новых условиях, на объемы начнем выходить с июня», — отметил он. Для перезапуска выпуска мебели понадобится от 3 до 6 месяцев, уточнил Вадим Безбородов, генеральный директор ООО «ИКЕА Индастри Новгород».



Продукция фабрики будет той же, что выпускала IKEA?

Нет. По условиям сделки покупателю перешли производственные мощности, но не права на интеллектуальную собственность, включая дизайн мебели. Так что кухонные гарнитуры и другие изделия команде придется изобретать заново. Вадим Осипов заверил, что намерен сохранить «ядро» шведского бренда — эргономичность, легкость сборки, качественную упаковку. «Планируем дальше проектировать и выводить на рынок модели, которые соответствуют этому духу», — подчеркнул предприниматель. Рассчитывать на это позволяет и то, что завод сохранил команду, знакомую с бизнес-процессами шведской компании.



Под каким брендом будет выпускаться продукция?

По условиям договора на смену названия юрлица фабрики новому собственнику дается восемь недель. По словам Вадима Осипова, сейчас в проработке три отдельных бренда для каждого из направлений бизнеса. Названия самих изделий, которые были одной из фишек шведского ретейлера, тоже придется изобретать заново. Мимикрировать под скандинавские имена новый собственник не собирается. «Мы не любим ничего копировать, тем более какую-то оболочку. Суть в проектировании мебели и производстве, и именно эта суть нужна потребителю, а не четыре буквы и что-то похожее», — подчеркнул Вадим Осипов. А вот в отношении качеств и философии шведского бренда у российского потребителя, действительно, «есть голод», считает он.



А что будет с ценами?

Ценообразование фабрики останется примерно в том же диапазоне, в котором работала «Икея», пообещал Вадим Осипов. Мощности фабрики предполагают массовый спрос, так что выпускаемая ей мебель должна быть доступной широкому слою населения, уточнил он. В то же время предприниматель признал, что рынок ДСП сейчас «в сложном положении»: «Рентабельности в производстве в массовом сегменте мы не видим».



Но именно диверсификация производства комплектующих и конечного продукта позволит бизнесу сохранить устойчивость, считает он.

Где можно будет купить мебель с бывшего завода IKEA?

Единого места для продажи продукции фабрики не будет. Сам шведский ретейлер не продает «красивые синие здания», а новый собственник строить собственную розницу не собирается. Как пояснил Вадим Осипов, несмотря на огромные объемы выпуска, номенклатура продукции весьма ограничена — около 2% всего ассортимента магазинов IKEA. Так что фабрика будет реализовывать свои товары через обычные мебельные магазины, DIY-гипермаркеты, маркетплейсы и профессиональные каналы продаж.



«Надо исходить из реальности и здравого смысла», — подчеркнул предприниматель. В то же время если магазины шведской сети работали только в крупных городах, то теперь география продаж расширится, мебель станет доступна в том числе жителям небольших городов.



А что, если IKEA захочет вернуться?

Вероятно, ей придется строить новые заводы. Сделка не предполагает опционов на обратный выкуп, подчеркнул Вадим Осипов.

Что будет с другими заводами IKEA?

Еще два предприятия шведского ретейлера — в Тихвине Ленинградской области и поселке Красная Поляна Кировской области — перешли к компании «Лузалес», одному из крупнейших лесопереработчиков Республики Коми. Как рассказывал РБК председатель совета директоров Руслан Семенюк, предприятия продолжат привычный для них выпуск стеллажей, столов, кроватей, комодов, тумбочек и прочих предметов интерьера. Но в модельный ряд будут внесены изменения, так как права на дизайны IKEA остаются за ней. Также компания планирует наладить выпуск детской и школьной мебели из массива. Выпуск начнется через два-три месяца — под новым брендом.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

