Двух школьниц изнасиловали на юге Петербурга почти 30 лет назад. Одного из их обидчиков задержали в 2023 году

Лишь один из двух подозреваемых в изнасиловании двух школьниц в 1994 году дожил до наших дней и был задержан.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля в пресс-службе ГУ МВД, 28 лет назад 26 ноября 1994 года в милицию Красносельского района обратилась женщина. Она рассказала, что в ночь с 19 на 20 ноября её 17-летнюю дочь с подругой изнасиловали.



Было возбуждено уголовное дело, которое раскрыли только в апреле 2023 года.



Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению двоих мужчин, которым на тот момент было 19 и 20 лет. При этом младший ранее уже был судим за изнасилование.

