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    Показания Дарьи Треповой

    Двух школьниц изнасиловали на юге Петербурга почти 30 лет назад. Одного из их обидчиков задержали в 2023 году

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    Лишь один из двух подозреваемых в изнасиловании двух школьниц в 1994 году дожил до наших дней и был задержан.

    Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля в пресс-службе ГУ МВД, 28 лет назад 26 ноября 1994 года в милицию Красносельского района обратилась женщина. Она рассказала, что в ночь с 19 на 20 ноября её 17-летнюю дочь с подругой изнасиловали.

    Было возбуждено уголовное дело, которое раскрыли только в апреле 2023 года.

    Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению двоих мужчин, которым на тот момент было 19 и 20 лет. При этом младший ранее уже был судим за изнасилование.

    Именно его 3 апреля задержали в квартире в Огородном переулке. Его предполагаемый подельник скончался в 2019 году.

    Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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