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    Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года

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    15 комментариев

    В ходе торгов на Мосбирже курс доллара в понедельник, 3 апреля, впервые поднялся выше 78 рублей с 20 апреля 2022 года. Это следует из данных Московской биржи.


    Курс доллара, по данным на 13:40 мск, поднимался до 78,01 рубля.

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    Комментарии 15

    Гость03 Апр 2023 в 14:40
    рупель скрепчает
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