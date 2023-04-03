Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара в понедельник, 3 апреля, впервые поднялся выше 78 рублей с 20 апреля 2022 года. Это следует из данных Московской биржи.





Курс доллара, по данным на 13:40 мск, поднимался до 78,01 рубля.

