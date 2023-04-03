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    Гатчина официально стала столицей Ленобласти. К этому она шла больше двух лет

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    Ленинградская область теперь официально получила столицу, а Гатчина, соответственно, столичный статус. Изменения в устав региона подписал губернатор Александр Дрозденко.

    Областной закон, официально наделяющий Гатчину статусом столицы Ленобласти, опубликован и вступил в силу 3 апреля, сообщает администрация региона. Изменения в устав Ленинградской области были приняты областным ЗакСом в трех чтениях 29 марта, а сегодня их подписал губернатор.

    От неофициальной столицы региона к официальной Гатчина шла более двух лет, отмечает 47News. Первые изменения в уставе, связанные с этим, были приняты в марте 2021 года и в начале апреля подписаны губернатором. Однако они лишь означали, что в Гатчину могут переехать органы государственной власти, а не наделяли город статусом административного центра области. Теперь же устав дополнили статьей 7.1. «Столица Ленинградской области».

    Впрочем, переедет ли теперь областное правительство из Петербурга в Гатчину, пока не ясно. В феврале этого года Дрозденко отмечал, что региону «есть, на что тратить бюджетные деньги», поэтому фактического переезда комитетов и губернатора «сегодня нет».

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    Ленинградская областьГатчина
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