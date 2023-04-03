Гатчина официально стала столицей Ленобласти. К этому она шла больше двух лет

Ленинградская область теперь официально получила столицу, а Гатчина, соответственно, столичный статус. Изменения в устав региона подписал губернатор Александр Дрозденко.



Областной закон, официально наделяющий Гатчину статусом столицы Ленобласти, опубликован и вступил в силу 3 апреля, сообщает администрация региона. Изменения в устав Ленинградской области были приняты областным ЗакСом в трех чтениях 29 марта, а сегодня их подписал губернатор.

От неофициальной столицы региона к официальной Гатчина шла более двух лет, отмечает 47News. Первые изменения в уставе, связанные с этим, были приняты в марте 2021 года и в начале апреля подписаны губернатором. Однако они лишь означали, что в Гатчину могут переехать органы государственной власти, а не наделяли город статусом административного центра области. Теперь же устав дополнили статьей 7.1. «Столица Ленинградской области».