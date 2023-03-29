    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-з

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    Столицу Ленобласти окончательно перенесли в Гатчину

    4706
    14 комментариев

    Депутаты ЗакСа проголосовали за изменение в Уставе Ленинградской области. Столицу региона окончательно перенесли в Гатчину. Об этом 29 марта сообщает портал 47news.

    От народных избранников требовалось добавить статью, которая гласит: «Столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области».

    В начале года внимание на себя обратил тот факт, что хотя дворцовый город объявили главным на карте Ленобласти, в Уставе это прописано не было. Некоторые формулировки там только означали, что в Гатчину могут переместить органы госвласти региона.

    По словам председателя комитета правового обеспечения Ларисы Красненко, в документе значатся два места размещения ведомств. Это Петербург и Гатчина.

    Свои голоса «за» отдали 40 депутатов. Закон был принят в трёх чтениях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close