Столицу Ленобласти окончательно перенесли в Гатчину

Депутаты ЗакСа проголосовали за изменение в Уставе Ленинградской области. Столицу региона окончательно перенесли в Гатчину. Об этом 29 марта сообщает портал 47news.
От народных избранников требовалось добавить статью, которая гласит: «Столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области».
В начале года внимание на себя обратил тот факт, что хотя дворцовый город объявили главным на карте Ленобласти, в Уставе это прописано не было. Некоторые формулировки там только означали, что в Гатчину могут переместить органы госвласти региона.
По словам председателя комитета правового обеспечения Ларисы Красненко, в документе значатся два места размещения ведомств. Это Петербург и Гатчина.
Свои голоса «за» отдали 40 депутатов. Закон был принят в трёх чтениях.