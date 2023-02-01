Ленобласть живёт без столицы. Наделение Гатчины статусом административного центра пока только рассматривается

Ленинградская область живёт без столицы, хотя пару лет назад губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о таком изменении в Уставе Ленобласти. Правительство региона пока тоже не спешит переезжать из Петербурга. Об этом 1 февраля сообщает 47news, который обратил внимание на выводы гражданских активистов.
Житель Вырицы Андрей Степанов вник в формулировки и выяснил, что в уставе на самом деле не сказано о столице. Так, в статье 13 говорится о Гатчине, но как о месте, где наравне с Северной столицей размещаются органы государственной власти региона. Складывается впечатление, что у региона сразу две столицы.
Председатель комитета правового обеспечения Ленинградской области Лариса Красненко объяснила Степанову, что понятия «столица» в федеральном законодательстве вообще нет, если речь о регионах.
Похоже ответила и председатель комитета по МСУ Лира Бурак. Гатчина, согласно их ответам, — действительно место размещения органов госвласти Ленобласти, но «вопрос о наделении города статусом административного центра» пока только на рассмотрении.