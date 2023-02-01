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    Ленобласть живёт без столицы. Наделение Гатчины статусом административного центра пока только рассматривается

    Является ли Гатчина столицей Ленобласти?

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    3 комментария

    Ленинградская область живёт без столицы, хотя пару лет назад губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о таком изменении в Уставе Ленобласти. Правительство региона пока тоже не спешит переезжать из Петербурга. Об этом 1 февраля сообщает 47news, который обратил внимание на выводы гражданских активистов.

    Житель Вырицы Андрей Степанов вник в формулировки и выяснил, что в уставе на самом деле не сказано о столице. Так, в статье 13 говорится о Гатчине, но как о месте, где наравне с Северной столицей размещаются органы государственной власти региона. Складывается впечатление, что у региона сразу две столицы.

    Председатель комитета правового обеспечения Ленинградской области Лариса Красненко объяснила Степанову, что понятия «столица» в федеральном законодательстве вообще нет, если речь о регионах.

    Похоже ответила и председатель комитета по МСУ Лира Бурак. Гатчина, согласно их ответам, — действительно место размещения органов госвласти Ленобласти, но «вопрос о наделении города статусом административного центра» пока только на рассмотрении.

    Указавший на ошибку Андрей Степанов — краевед. Он занимается составлением генеалогического древа населенных пунктов. Работает инженером-конструктором по разработке вакуумно-технического оборудования.

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    Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГатчина
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    Комментарии 3

    Гость01 Фев 2023 в 22:29
    Конечно в родном субъекте находиться противно и некомфортно по причине того, что очень часто Гатчину накрывает жуткая вонь от мусорного полигона, который исчерпал свой ресурс несколько лет назад, но который упорно не закрывают.
    +0−0
    Dmitry Antonov01 Фев 2023 в 22:16
    Тут немного по-другому нужно вопрос поставить: Почему правительство одного субъекта находится на территории другого? В изгнании что ли? Или противно и некомфортно находиться в родном субъекте?
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!01 Фев 2023 в 22:00
    есть столица, нет столицы...

    зачем у вас люди живут хуже чем в той же небогатой Финляндии не понимаю.
    +1−1
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