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    ТЕМА ДНЯ

    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской набережной. Что известно к ночи

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    Фото: пресс-служба СК РФ
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    В поисках девушки, подарившей Владлену Татарскому бюст, который, возможно, стал источником взрыва, задействовали сотни оперативников. «Фонтанка» рассказывает, что еще стало известно к ночи на 3 апреля.

    Сообщение о взрыве в кафе на Университетской набережной поступило 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча с военкором Вадленом Татарским. Сначала было известно о 6 пострадавших, потом о 16, 25 и так далее. По последним данным, пострадавшими числятся 30 человек, 24 развезли по нескольким больницам города, некоторых — в тяжелом состоянии. В числе пострадавших была 14-летняя девочка, которую уже успешно прооперировали.

    Последствия взрыва показал СК, а участники мероприятия рассказали «Фонтанке» и другим СМИ о том, как прозвучал взрыв и как они выбирались из ресторана.

    Сам Владлен Татарский погиб. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в бюсте, который прямо во время встречи в ресторане ему подарила одна из участниц.

    Автор: RT/vk.com


    По словам очевидцев, она назвалась Настей и заявила, что является художницей, а в качестве подарка принесла как раз бюст. При этом из разговора, как они отмечали, получалось, что «Настя» и Татарский уже где-то пересекались, хотя и не знакомы близко.

    «Фонтанка» показывала видео того, как девушка со свертком входила в ресторан, а также фотографии с ней со встречи, где видны первые секунды после вручения.

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    О том, как на входе на мероприятие обеспечивали безопасность, «Фонтанке» рассказал очевидец.

    Позднее стало известно, что полиция ищет не Настю, а Дарью Т., ранее ее уже привлекали за участие в несанкционированных акциях. Сначала ряд СМИ написали о том, что она уже задержана, однако затем стали опровергать эту информацию.

    К ее дому, по словам соседей, приезжал ОМОН и следственная группа. Спустя несколько часов, из парадной вывели двоих — мужчину и женщину; предположительно — родственников Дарьи. Уголовное дело возбуждено по убийству, в Центральном аппарате СК ход расследования поставили на контроль.

    На место взрыва почти сразу понесли цветы, их оставляли у подножия памятнику Трезини.

    Фото: пресс-служба СК РФ

    Подтверждено, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Всего пострадавших, по последним данным Минздрава, 30 человек, в том числе 14-летняя девочка. Их развезли по пяти больницам, возможно, подключат больше стационаров.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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