Взрыв на Университетской набережной. Что известно к ночи

В поисках девушки, подарившей Владлену Татарскому бюст, который, возможно, стал источником взрыва, задействовали сотни оперативников. «Фонтанка» рассказывает, что еще стало известно к ночи на 3 апреля.



Сообщение о взрыве в кафе на Университетской набережной поступило 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча с военкором Вадленом Татарским. Сначала было известно о 6 пострадавших, потом о 16, 25 и так далее. По последним данным, пострадавшими числятся 30 человек, 24 развезли по нескольким больницам города, некоторых — в тяжелом состоянии. В числе пострадавших была 14-летняя девочка, которую уже успешно прооперировали.



Последствия взрыва показал СК, а участники мероприятия рассказали «Фонтанке» и другим СМИ о том, как прозвучал взрыв и как они выбирались из ресторана.

