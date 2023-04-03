Взрыв на Университетской набережной. Что известно к ночи

В поисках девушки, подарившей Владлену Татарскому бюст, который, возможно, стал источником взрыва, задействовали сотни оперативников. «Фонтанка» рассказывает, что еще стало известно к ночи на 3 апреля.
Сообщение о взрыве в кафе на Университетской набережной поступило 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча с военкором Вадленом Татарским. Сначала было известно о 6 пострадавших, потом о 16, 25 и так далее. По последним данным, пострадавшими числятся 30 человек, 24 развезли по нескольким больницам города, некоторых — в тяжелом состоянии. В числе пострадавших была 14-летняя девочка, которую уже успешно прооперировали.
Последствия взрыва показал СК, а участники мероприятия рассказали «Фонтанке» и другим СМИ о том, как прозвучал взрыв и как они выбирались из ресторана.
Сам Владлен Татарский погиб. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в бюсте, который прямо во время встречи в ресторане ему подарила одна из участниц.
Автор: RT/vk.com
По словам очевидцев, она назвалась Настей и заявила, что является художницей, а в качестве подарка принесла как раз бюст. При этом из разговора, как они отмечали, получалось, что «Настя» и Татарский уже где-то пересекались, хотя и не знакомы близко.
«Фонтанка» показывала видео того, как девушка со свертком входила в ресторан, а также фотографии с ней со встречи, где видны первые секунды после вручения.
О том, как на входе на мероприятие обеспечивали безопасность, «Фонтанке» рассказал очевидец.
Позднее стало известно, что полиция ищет не Настю, а Дарью Т., ранее ее уже привлекали за участие в несанкционированных акциях. Сначала ряд СМИ написали о том, что она уже задержана, однако затем стали опровергать эту информацию.
К ее дому, по словам соседей, приезжал ОМОН и следственная группа. Спустя несколько часов, из парадной вывели двоих — мужчину и женщину; предположительно — родственников Дарьи. Уголовное дело возбуждено по убийству, в Центральном аппарате СК ход расследования поставили на контроль.
На место взрыва почти сразу понесли цветы, их оставляли у подножия памятнику Трезини.