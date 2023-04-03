Очевидец рассказал, какими были меры безопасности на встрече с Татарским

Один из зрителей, побывавших на встрече с Владленом Татарским в Петербурге, журналист Марат Арнис, рассказал «Фонтанке», как проводился досмотр на входе в кафе на Университетской набережной. Творческий вечер, напомним, был прерван взрывом.



«На входе стоял молодой человек, который просил всех снять верхнюю одежду и отнести ее вниз в гардероб в цокольный этаж, - рассказывает Марат. - Причем он прямо говорил: «В целях безопасности я прошу вас снять верхнюю одежду». При мне подошло два человека, взрослые мужчины, которые стали возмущаться: «А что мы в куртках можем пронести? Вы что, издеваетесь, что ли?» Он говорил очень культурно (он же и оператором был, снимал, я так понимаю, для Киберфронта) и их все-таки не впустил, и они тоже пошли вниз раздеваться, и еще долго на этим подшучивали. В итоге я и эти два товарища зашли без верхней одежды. Не обыскивали нас, но проверяли. Несмотря на то, что моя съемочная группа при этом стояла в двух метрах от меня, и я ему сказал, что я с ними (не для того, чтобы не подчиниться, а просто объяснил), но я пойду вниз и куртку оставлю. Этот молодой человек на входе всех встречал именно так».

