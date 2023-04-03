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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Очевидец рассказал, какими были меры безопасности на встрече с Татарским

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    Один из зрителей, побывавших на встрече с Владленом Татарским в Петербурге, журналист Марат Арнис, рассказал «Фонтанке», как проводился досмотр на входе в кафе на Университетской набережной. Творческий вечер, напомним, был прерван взрывом.

    «На входе стоял молодой человек, который просил всех снять верхнюю одежду и отнести ее вниз в гардероб в цокольный этаж, - рассказывает Марат. - Причем он прямо говорил: «В целях безопасности я прошу вас снять верхнюю одежду». При мне подошло два человека, взрослые мужчины, которые стали возмущаться: «А что мы в куртках можем пронести? Вы что, издеваетесь, что ли?» Он говорил очень культурно (он же и оператором был, снимал, я так понимаю, для Киберфронта) и их все-таки не впустил, и они тоже пошли вниз раздеваться, и еще долго на этим подшучивали. В итоге я и эти два товарища зашли без верхней одежды. Не обыскивали нас, но проверяли. Несмотря на то, что моя съемочная группа при этом стояла в двух метрах от меня, и я ему сказал, что я с ними (не для того, чтобы не подчиниться, а просто объяснил), но я пойду вниз и куртку оставлю. Этот молодой человек на входе всех встречал именно так».

    С его слов, снимать верхнюю одежду просили всех. Не пропустил мужчина на входе первоначально и коробку со статуэткой, которая, по одной из версий, могла взорваться.

    «Девушка, которая статуэтку принесла, сидела чуть подальше от меня, и когда начала все это говорить, она сказала, что ее на входе не пропустили, говоря, что «там бомба». Она прямо так сказала. И она попросила у него разрешения: «Разрешите, все-таки я внесу». И Владлен говорит: «Вносите, заодно и проверим». Это были его слова, это точно».

    Подтверждено, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Всего пострадавших, по последним данным Минздрава, 30 человек, в том числе 14-летняя девочка. Их развезли по пяти больницам, возможно, подключат больше стационаров.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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