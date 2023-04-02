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    Новак заявил о том, что сокращение добычи нефти в России продлено до конца года

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    Добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлено в России до конца 2023 года. Об этом 2 апреля сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

    Согласно заявлению Новака, опубликованному на сайте правительства, сокращение будет производиться «от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками».

    Кроме России, добровольном снижении добычи нефти заявили еще несколько стран. Речь идет об Ираке, Омане, ОАЭ, Казахстане и Кувейте.

    Как отметило министерство энергетики Казахстана, это сокращение – дополнительное к тому, что приняли члены ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

    В октябре 2022 года члены ОПЕК+ договорились сократить целевой уровень нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки. На встрече в феврале 2023-го квоты не были изменены. Следующее заседание должно пройти 3 апреля.

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    Добыча нефтиАлександр Новак
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