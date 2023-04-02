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    «Никто не застрахован». Артист циркового шоу «Бурлеск» сорвался на глазах у публики

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    Посетители шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе» в Новосибирске вынуждены были поволноваться. На их глазах во время выступления в шоу «Бурлеск» 2 апреля сорвался гимнаст номера «Танго», судя по видео одного из зрителей, упав мимо матов.

    Фото: кадр из видео / читатель НГС
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    «Мы незамедлительно приняли все положенные меры, — прокомментировали инцидент в цирке. — Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артиста в Новосибирский НИИТО, где его осмотрели, сделали МРТ и оказали высококвалифицированную помощь. Всё это время артист был и находится в сознании. Паралич конечностей отсутствует».

    По словам представителя цирка, к счастью, всё обошлось незначительными травмами, жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. В профилактических целях он на пару дней останется в стационаре под наблюдением специалистов.

    «Цирк — это живое искусство, и, увы, никто не застрахован от травм. Всё будет хорошо», — заключили в цирке, поблагодарив зрителей за живое участие в судьбе гимнаста.

    Фото: кадр из видео / читатель НГС

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    ЦиркАртист циркаТравма
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