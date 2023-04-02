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    Драка с отцом 13 детей

    Бастрыкин требует возбудить уголовное дело по факту нападения на отца 13 детей в Петербурге

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 60-летнего петербуржца на улице Лидии Зверевой. Об этом в ночь на 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

    «В социальных медиа получила распространение видеозапись того, как компания молодых людей избила пенсионера из-за парковочного места», – описывает ситуацию СК, добавляя, что, по информации СМИ, пострадавший является отцом 13 детей и кавалером ордена «Родительская слава».

    И.о. руководителя городского ГСУ СКР Олегу Бобкову поручено возбудить дело и предоставить доклад. Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте, произошедшем в ночь на пятницу у дома 9/1 по улице Лидии Зверевой. По предварительным данным, после ДТП три нетрезвых человека, бравируя боевым опытом, напали на пенсионера Юрия Боброва, который оказался кавалером ордена «Родительская слава».

    Днем в субботу супруга Юрия Боброва сообщила «Фонтанке», что ее муж плохо себя чувствовал, у него было головокружение и тошнота, а еще болела голова. Несмотря на это, он собирался идти в полицию. Подробнее о жизни семьи читайте здесь.

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