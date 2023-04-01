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    «Папа убегай!». Нападение на пенсионера на севере Петербурга попало на видео

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    Нетрезвая компания напала на жителя Приморского района Петербурга на глазах у детей. Как уточнил «Фонтанке» сын пострадавшего, кулаками размахивали не двое, а трое мужчин, а перед этим они же спровоцировали ДТП.

    По словам родных, поздним вечером 31 марта с автомобилем 60-летнего пенсионера во не разъехалась машина с тремя мужчинами. Компания на месте не задержалась и некоторое время каталась по окрестностям.

    Когда те притормозили, пенсионер попытался решить вопрос о фиксации ДТП. На съёмку троица отреагировала резко и пошла в наступление.

    Дальше снимали испуганные дети. На видео слышно, как мальчик кричит «Папа, убегай! Я снимаю».

    «Фонтанка.ру»

    Остановить агрессивную компанию помог проезжавший водитель, за помощью к которому бросился ребёнок.

    Пострадавшего увезли в больницу. Его обидчиков, от которых наслушались о якобы имеющемся боевом опыте — в полицию.

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