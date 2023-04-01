«Папа убегай!». Нападение на пенсионера на севере Петербурга попало на видео

Нетрезвая компания напала на жителя Приморского района Петербурга на глазах у детей. Как уточнил «Фонтанке» сын пострадавшего, кулаками размахивали не двое, а трое мужчин, а перед этим они же спровоцировали ДТП.

По словам родных, поздним вечером 31 марта с автомобилем 60-летнего пенсионера во не разъехалась машина с тремя мужчинами. Компания на месте не задержалась и некоторое время каталась по окрестностям.

Когда те притормозили, пенсионер попытался решить вопрос о фиксации ДТП. На съёмку троица отреагировала резко и пошла в наступление.