«Папа убегай!». Нападение на пенсионера на севере Петербурга попало на видео

Нетрезвая компания напала на жителя Приморского района Петербурга на глазах у детей. Как уточнил «Фонтанке» сын пострадавшего, кулаками размахивали не двое, а трое мужчин, а перед этим они же спровоцировали ДТП.
По словам родных, поздним вечером 31 марта с автомобилем 60-летнего пенсионера во не разъехалась машина с тремя мужчинами. Компания на месте не задержалась и некоторое время каталась по окрестностям.
Когда те притормозили, пенсионер попытался решить вопрос о фиксации ДТП. На съёмку троица отреагировала резко и пошла в наступление.
Дальше снимали испуганные дети. На видео слышно, как мальчик кричит «Папа, убегай! Я снимаю».
«Фонтанка.ру»
Остановить агрессивную компанию помог проезжавший водитель, за помощью к которому бросился ребёнок.
Пострадавшего увезли в больницу. Его обидчиков, от которых наслушались о якобы имеющемся боевом опыте — в полицию.