На севере Петербурга избили пенсионера. В наручниках увезли двоих с боевым пылом

Автомобили экстренных служб съехались к ЖК в Приморском районе Петербурга в ночь на 1 апреля. Жители могли наблюдать, как полиция забирает двоих в наручниках. Бригаде скорой тоже было, кого увозить.
Сотрудники правоохранительных органов и медики работали на улице Лидии Зверевой. Как стало известно «Фонтанке», помощь потребовалась 60-летнему пенсионеру. По словам его сына, мужчину избили двое нетрезвых молодых людей. Как говорят очевидцы, молодые люди в пылу драки кричали, что вернулись из зоны боевых действий.
читатель «Фонтанки»
Оба уехали в отдел в компании полицейских и со скованными наручниками руками. На вопрос о состоянии отца сын ответил коротко: досталось ему сильно.