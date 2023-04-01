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    На севере Петербурга избили пенсионера. В наручниках увезли двоих с боевым пылом

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    Автомобили экстренных служб съехались к ЖК в Приморском районе Петербурга в ночь на 1 апреля. Жители могли наблюдать, как полиция забирает двоих в наручниках. Бригаде скорой тоже было, кого увозить.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Сотрудники правоохранительных органов и медики работали на улице Лидии Зверевой. Как стало известно «Фонтанке», помощь потребовалась 60-летнему пенсионеру. По словам его сына, мужчину избили двое нетрезвых молодых людей. Как говорят очевидцы, молодые люди в пылу драки кричали, что вернулись из зоны боевых действий.

    читатель «Фонтанки»

    Оба уехали в отдел в компании полицейских и со скованными наручниками руками. На вопрос о состоянии отца сын ответил коротко: досталось ему сильно.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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