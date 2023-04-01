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    Пострадавший от хулиганов пенсионер — кавалер Ордена родительской славы

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    Фото: из личного архива Бобровых
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    Пятничный инцидент у ЖК «Шуваловский» обрастает новыми подробностями. Помимо личности нападавших, не менее интересен сам пострадавший. Выпускник ленинградского детдома, отец 13 детей, кавалер Ордена родительской славы сейчас находится в больнице.

    Шестидесятилетний Юрий Бобров в ночь на 1 апреля оказался в больнице. Заслуженный железнодорожник на пенсии стал жертвой конфликта с группой молодых людей. Свидетелями потасовки, а потом избиения стали дети Юрия Боброва. С ним в этот вечер были два мальчика, а всего в семье 13 детей. Супруги Бобровы — кавалеры Ордена родительской славы. В Петербурге живут недавно, большая часть их жизни прошла в Воркуте, где Юрий Владимирович работал машинистом.

    — Я сам детдомовский, родителей не помню, когда подрос, попал в уникальный интернат в Ленинграде, с музыкальным уклоном, — рассказывал Юрий Бобров в одном из многочисленных интервью.

    О скоплении экстренных служб на улице Лидии Зверевой читатели сообщили незадолго до полуночи. К этому времени полиция усаживала в служебный автомобиль мужчин в наручниках. Пострадавшего от их рук пенсионера забрали медики.

    «Фонтанка.ру»

    По словам его сына, отца избила нетрезвая компания, которая сначала спровоцировала ДТП, а потом бравировала боевым опытом. Явно пьяные водитель и пассажиры размахивали кулаками и демонстрировали приёмы на глазах у детей.

    «Фонтанка.ру»

    Один из мальчиков бросился за помощью к проезжавшему автомобилисту. Уйти хулиганам не дали.

    Фото: из личного архива Бобровых

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