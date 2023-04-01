Сначала кричали дети, потом – обидчики. Задержание хулиганов в «Шуваловском» снимали на видео

Задержание напавших на пенсионера в Приморском районе Петербурга в ночь на 1 апреля вышло громким. Полицейские укладывали их в снег под душераздирающие крики.
Судя по видео, которое «Фонтанке» прислали родные пострадавшего, пыл при виде сотрудников обидчики не растеряли. Новую драку всё же не устроили, но отчаянно противились поездке в отдел.
«Фонтанка.ру»
На записи видно, как один из мужчин уже на земле цепляется за ноги сотрудника. Другой как будто более покладистый, но и он вскоре оказывается в снегу.
«Он воюет, он реально воюет. Дела делает! А ты!», — слышно за кадром.
По словам родных, в полицию увезли троих боевых и нетрезвых. В больницу — 60-летнего многодетного отца, на которого напали после попытки зафиксировать ДТП во дворе на улице Лидии Зверевой.