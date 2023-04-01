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    Сначала кричали дети, потом – обидчики. Задержание хулиганов в «Шуваловском» снимали на видео

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    Задержание напавших на пенсионера в Приморском районе Петербурга в ночь на 1 апреля вышло громким. Полицейские укладывали их в снег под душераздирающие крики.

    Судя по видео, которое «Фонтанке» прислали родные пострадавшего, пыл при виде сотрудников обидчики не растеряли. Новую драку всё же не устроили, но отчаянно противились поездке в отдел.

    «Фонтанка.ру»

    На записи видно, как один из мужчин уже на земле цепляется за ноги сотрудника. Другой как будто более покладистый, но и он вскоре оказывается в снегу.

    «Он воюет, он реально воюет. Дела делает! А ты!», — слышно за кадром.

    По словам родных, в полицию увезли троих боевых и нетрезвых. В больницу — 60-летнего многодетного отца, на которого напали после попытки зафиксировать ДТП во дворе на улице Лидии Зверевой.

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