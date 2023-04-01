Был дважды женат на одной женщине. История отца 13 детей, которому не повезло у ЖК «Шуваловский»

«Папа, убегай!» — кричал мальчик вечером 31 марта в ЖК «Шуваловский». Мужчину уже окружали трое. Моменты ударов и удушающих приемов попали на видео. На крики детей обратили внимание прохожие, помогли разнять и вызвали полицию. В итоге нападавших увезли в наручниках. Пострадавшим мужчиной оказался 60-летний Юрий Бобров, жизнь которого началась в детдоме. Он был дважды женат на одной женщине. Всего в семье 13 детей.

Юрий родился и вырос в детском доме в Курской области. В детстве ему посчастливилось попасть в уникальный музыкальный интернат в Ленинграде, где он обучался игре на духовых инструментах и пианино. Этот музыкальный талант передался и его детям, которые сегодня играют на различных инструментах и поют в хоре.



— Я сам детдомовский, — рассказывал в 2012 году Юрий Бобров. — Отца не знал, да и мать почти не помню, она умерла, когда мне было два или три года. Сначала воспитывался в детдоме на родине, в Курской области, а потом, можно сказать, сказочно повезло, попал в уникальный интернат в Ленинграде с музыкальным уклоном. Там преподавали даже профессора из Консерватории. Я окончил интернат по классу духовых инструментов, неплохо владею и пианино. Все дети в нашей семье, кроме самых крох, прекрасно поют, играют на гитаре, баяне, скрипке, пианино. Старшая самоучкой освоила и пианино, и скрипку, сейчас ведёт занятия хора, другие старшие с отличием окончили музыкальную школу. Так что семейные концерты у нас — традиция.

предоставлено семьёй Бобровых

После интерната Юрий поступил в музыкальное училище, но завалил сессию и отправился к сестре в Воркуту, где решил выбрать «настоящую профессию». После двух бессонных ночей принял решение учиться на машиниста и поступил в техническую школу, а позже окончил и Вологодский железнодорожный техникум. Так началась его карьера на железной дороге, которая продолжалась почти 30 лет.



В своей жизни Юрий был женат дважды, оба раза на одной и той же женщине — Светлане. Их семья распалась, когда у них было трое детей, но через два года, благодаря вере, они снова сошлись и укрепили свои узы.

— Вы удивитесь, но я считаю себя эгоистом, — признавался Юрий. — Детдомовское воспитание очень способствует воспитанию в человеке такой черты характера, хотя оно же и приучает жить в коллективе, большой семье. Всю сознательную жизнь пытаюсь вытравить из себя эгоизм, но именно из-за него моя жизнь чуть не пошла другим путём. Ведь я был женат дважды, причём оба раза на одной женщине. И был период, когда я ушёл из семьи. Тогда у нас было трое детей. Прожили в разлуке около двух лет. А потом обрёл веру, и Господь всё по новой склеил, теперь накрепко.

Фото: предоставлено семьёй Бобровых Фото: предоставлено семьёй Бобровых На пианино играет 10-летний Паша — он на видео кричал «Папа, убегай!» Фото: предоставлено семьёй Бобровых Фото: предоставлено семьёй Бобровых Поделиться Поделиться





Сегодня у них 13 детей, каждый из которых — любимый и долгожданный. Юрий считает, что в семье главой должен быть муж, но управлять следует не силой, а любовью. В своей семье Юрий и Светлана стараются воспитывать детей в духе сопереживания и поддержки друг друга, а также важности саморазвития и культивирования полезных качеств.



Работа была для Юрия важным аспектом жизни, и после семьи она занимала второе место. Его коллеги и руководство в депо относились к нему с уважением и доброжелательностью, осознавая уникальность его семейной ситуации. Начальник эксплуатационного локомотивного депо Воркута Владимир Костык охарактеризовал Юрия как крепкого, дисциплинированного работника, спокойного и выдержанного человека.

В июне 2012 года президент России подписал указ о присвоении орденов «За родительскую доблесть» Юрию Боброву и его жене Светлане. Также супруги Бобровы — кавалеры ордена «Родительская слава». Всего у них, напомним, 13 детей.



— Если я буду пить, курить, сквернословить, то как бы долго ни проповедовал высокую мораль, эффект будет только противоположный, — убежден Юрий. — Семья, как сад: сорняк сам растет, а полезное растение надо культивировать, прививать.

Старшие дети Бобровых, хотя уже являются самостоятельными людьми, не собираются отделяться от своей большой и дружной семьи. Они всегда вместе. Так было и в тот злополучный вечер, у ЖК «Шуваловский». Вместе с Юрием были два мальчика, которые стали свидетелям нападения на папу. На одном из видео, где зафиксирован момент начала конфликта, слышно, что один из сыновей очень испугался за папу и плачет.

предоставлено семьёй Бобровых