Минюст обновил реестры иноагентов, Киев ввел новые санкции — эти и другие новости СВО за 1 апреля

С 1 апреля в России начинается весенний призыв Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 апреля.



Минюст опубликовал новые списки иноагентов В реестр попал Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело». В пояснении ведомства сказано: «Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины». Помимо него, в реестр иноагентов попали политик Сергей Бойко, журналист Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», а также объединения «Настоящая Россия» и «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие».



Центробанк изменил условия покупки иностранных ценных бумаг Новые правила касаются неквалифицированных инвесторов и ценных бумаг эмитентов дружественных стран, если те состоят в недружественном депозитарии. Брокеры будут проводить сделки только после уведомления о возможной дальнейшей блокировке и одобрения клиента на принятие риска. В России ликвидировали юрлицо Electronic Arts Компания — разработчик компьютерных игр прекратила продажи в России и Белоруссии еще 5 марта прошлого года. Накануне, 31 марта, юридическое лицо американского разработчика полностью ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на данные единого госреестра юрлиц. Компания, которая была юридически представлена в РФ с 2007 года, теперь является недействующей.



Зеленский ввел новые санкции Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний РФ. Согласно документу, размещенному на сайте главы Украины, санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и еще ряд ограничений.

В списки попали ряд компаний и заводов, которые, по мнению украинских властей, связаны с военно-промышленным комплексом России.



Также Зеленский ввел ограничения против экс-президента украинской компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в коллаборационизме и «работе на Россию». Во втором указе также числятся председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сенаторы от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Совете Федерации.

Напомним, с 1 апреля начинается весенний призыв. Какое количество срочников призовут в ближайшее время, сколько им служить и отправят ли их на территорию проведения СВО — рассказываем в этом материале.