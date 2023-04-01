«Чувствует себя плохо». Супруга пострадавшего в драке кавалера ордена «Родительская слава» рассказала о его состоянии

Петербургский пенсионер, на которого напала троица на улице Лидии Зверевой, чувствует себя плохо. Решается вопрос о его госпитализации, рассказала «Фонтанке» 1 апреля супруга пострадавшего.



«Головокружение, болит нога, тошнота. В полицию поедет, напишет заявление, и будем решать вопрос. Было сильное удушье», — отметила наша собеседница.



По ее словам, мужчине требуется полное обследование. Ночью он приехал домой, а сейчас собирается в полицию.



Как писала «Фонтанка», после конфликта правоохранители проводят проверку. Инцидент произошел накануне у дома 9/1 по улице Лидии Зверевой. По предварительным данным, после ДТП три нетрезвых человека, бравируя боевым опытом, напали на пенсионера Юрия Боброва, который оказался кавалером ордена «Родительская слава».

