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    Драка с отцом 13 детей

    «Чувствует себя плохо». Супруга пострадавшего в драке кавалера ордена «Родительская слава» рассказала о его состоянии

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    Петербургский пенсионер, на которого напала троица на улице Лидии Зверевой, чувствует себя плохо. Решается вопрос о его госпитализации, рассказала «Фонтанке» 1 апреля супруга пострадавшего.

    «Головокружение, болит нога, тошнота. В полицию поедет, напишет заявление, и будем решать вопрос. Было сильное удушье», — отметила наша собеседница.

    По ее словам, мужчине требуется полное обследование. Ночью он приехал домой, а сейчас собирается в полицию.

    Как писала «Фонтанка», после конфликта правоохранители проводят проверку. Инцидент произошел накануне у дома 9/1 по улице Лидии Зверевой. По предварительным данным, после ДТП три нетрезвых человека, бравируя боевым опытом, напали на пенсионера Юрия Боброва, который оказался кавалером ордена «Родительская слава».

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