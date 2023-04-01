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    Полиция проверяет нападение троицы с боевым опытом на кавалера ордена «Родительская слава» в Петербурге

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    Сотрудники полиции ведут проверку после конфликта на улице Лидии Зверевой, в результате которого в больницу попал пенсионер. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    По данным ведомства, началось все с ДТП. Оно произошло накануне около половины одиннадцатого вечера у дома 9/1 — «Рено Дастер» столкнулся с «Тойотой Вокси».

    Участники аварии стали скандалить, в результате на одного из них пошли с кулаками. Прибывшие на месте полицейские задержали троих нападавших — им было от 38 лет до 41 года. 60-летнего пострадавшего госпитализировали.

    «Фонтанка» показывала видео с места событий. По предварительным данным, нетрезвая компания, бравируя боевым опытом, напала на пожилого петербуржца, оказавшегося кавалером ордена «Родительская слава», на глазах у детей.

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    Гость01 Апр 2023 в 11:37
    。хероев в Херсон
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