Полиция проверяет нападение троицы с боевым опытом на кавалера ордена «Родительская слава» в Петербурге

Сотрудники полиции ведут проверку после конфликта на улице Лидии Зверевой, в результате которого в больницу попал пенсионер. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



По данным ведомства, началось все с ДТП. Оно произошло накануне около половины одиннадцатого вечера у дома 9/1 — «Рено Дастер» столкнулся с «Тойотой Вокси».



Участники аварии стали скандалить, в результате на одного из них пошли с кулаками. Прибывшие на месте полицейские задержали троих нападавших — им было от 38 лет до 41 года. 60-летнего пострадавшего госпитализировали.

