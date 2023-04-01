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    Дома-инопланетяне. Как художник строит необычные здания в самых красивых местах России

    Первый круглый дом Иван Мазуренко из Новосибирска построил для мамы, но это стало его бизнесом

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    Инопланетный поселок Ивана Мазуренко
    Инопланетный поселок Ивана МазуренкоФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Необычный круглый дом, напоминающий дирижабль, приземлился в Новосибирске 11 лет назад. Его построил художник Иван Мазуренко, известный под псевдонимом Дыркин. Тогда он казался чудаком, но его круглые дома приглянулись отельерам. Сейчас Иван — директор и главный архитектор компании NeoDome, которая строит купольные дома в самых живописных уголках России. Журналисты NGS.RU рассказывают его историю и показывают инопланетные здания.

    Инопланетный корабль в огороде

    Новоселье в первом круглом доме Новосибирска встречали в 2012 году. В мечтах о дирижаблях художник Иван Мазуренко построил для мамы самый необычный дом в городе. Вдохновившись идеями американского архитектора и инженера Ричарда Фуллера, он выбрал для него форму геодезической сферы. На такой круглый дом уходит меньше стройматериалов и энергии для обогрева.

    Первый круглый дом приземлился в частном секторе недалеко от Оби
    Первый круглый дом приземлился в частном секторе недалеко от ОбиФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
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    На свою круглую «студию» — около 50 кв. м с потолком 4,4 м в самой высокой части — он потратил всего 300 тысяч рублей. По тем меркам это было очень дешево — маленькие студии на окраинах стоили около миллиона рублей. Тогда мы побывали в доме-дирижабле, чтобы посмотреть на круглый быт художника и его мамы. Оказалось, что внутри необычного здания, похожего на НЛО, скрывается оранжерея с манго и ананасами, там спят на электрических постелях и играет патефон.

    Людмила Мазуренко выращивала дома помидоры и манго, а Иван тогда увлекался игрой на виолончели
    Людмила Мазуренко выращивала дома помидоры и манго, а Иван тогда увлекался игрой на виолончелиФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
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    — Там по-прежнему живет мама и проводятся музыкальные вечеринки, и это по-прежнему экономичный дом, — описывает Иван Мазуренко. — Из-за того что это была экспериментальная конструкция, там много несовершенных вещей, и я думал, как правильно его достроить. Сейчас мы делаем дома лучше, но он знаковый и попал в каталоги по деревянной архитектуре — является в каком-то смысле памятником и архитектурным достоянием. Не хочется на его месте ставить новый, нужно корректно завершить.

    «Мира Усадьба» и дом-ракушка

    Побывавшие в купольных домах люди замечают, что там особая атмосфера. Поэтому неудивительно, что следующие проекты у Ивана заказали для практик — такой дом получился в алтайской деревне Теректа для бизнесмена Андрея Алексеева, который владеет в Новосибирске «Мира Термами», ТЦ «Большая Медведица» и построил коттеджный поселок «Мира Деревня», а рядом с ним «Мира Парк».

    «Мира Усадьба» в деревне Теректа
    «Мира Усадьба» в деревне ТеректаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Внутри, казалось бы, небольшого домика — просторный зал для практик
    Внутри, казалось бы, небольшого домика — просторный зал для практикФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Затем в необычном «Мира Парке» появился круглый Дом Звука, напоминающий ракушку. В доме-ракушке 75 округлых квадратных метров, но живут в нем только старинные плоские колокола — инструмент било, который сделал бывший звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя. Люди приходят сюда на колокольное шоу в качестве звукотерапии. Мастера настроили автоматику, чтобы мелодии могли звучать без участия человека.

    Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Высота купола — <nobr class="_">6,2 метра</nobr>, площадь дома — 75 квадратов
    Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Высота купола — 6,2 метра, площадь дома — 75 квадратовФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
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    Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Обогревает Дом Звука теплый пол
    Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Обогревает Дом Звука теплый полФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    — У нас здание завернуто, как ракушечка, которая обита твердыми породами древесины. Это специальное покрытие из колотой лиственницы — оно выложено по спирали с учетом золотого сечения, и это достаточно трудоемкая работа, — рассказал Иван Мазуренко. — В холле мы применили интересное плетение — он получился заплетенный, как корзинка. В мировой практике я не видел такого решения в интерьерах.

    Перед входом в основное круглое помещение — заплетенный, как корзинка, холл
    Перед входом в основное круглое помещение — заплетенный, как корзинка, холлФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента било
    Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента билоФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Здание получило серебряную награду архитектурного фестиваля «Золотая Капитель» в 2020 году и отдельную награду от оргкомитета
    Здание получило серебряную награду архитектурного фестиваля «Золотая Капитель» в 2020 году и отдельную награду от оргкомитетаФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
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    Дом-ракушка — не единственная купольная конструкция в «Мира Парке»
    Дом-ракушка — не единственная купольная конструкция в «Мира Парке»Фото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    В шатре с подвесными креслами могут отдохнуть посетители «Мира Парка». Здесь же проходят музыкальные и другие программы
    В шатре с подвесными креслами могут отдохнуть посетители «Мира Парка». Здесь же проходят музыкальные и другие программыФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Глэмпинги

    В те же годы, когда Иван построил круглый дом, он встретил первый глэмпинг-отель в Швейцарии — с купольными тентовыми конструкциями:

    — И я подумал: как круто такую штуку сделать! А лет пять назад началось это же движение в России. И люди попробовали жить в купольных домах. И эта история в гостиничном секторе здорово двинула. До этого я строил частные дома — а это всегда индивидуальные проекты, достаточно сложные. У заказчиков часто не хватало ресурсов, чтобы довести дело до красивого логического завершения.

    Этот NeoDome Diamond построен в <nobr class="_">2022 году</nobr> в Чемальском районе, на берегу Катуни, близ села Куюс
    Этот NeoDome Diamond построен в 2022 году в Чемальском районе, на берегу Катуни, близ села КуюсФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Отельеры берут за проживание в таких домах от 10 до 25 тысяч рублей в сутки в зависимости от базы отдыха
    Отельеры берут за проживание в таких домах от 10 до 25 тысяч рублей в сутки в зависимости от базы отдыхаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    В итоге в гостиничном секторе купольные дома стали наиболее востребованными — отельеры оценили их плюсы.

    — Кроме экономических показателей самого дома, оказалась важна еще и эстетика, и эта эстетика здорово зашла. Построить себе такой дом трудно решиться, но приехать и попробовать пожить — это интересно и людей очень привлекает. И на этой стезе мы добились некоторых экономических успехов. У нас началась новая эра для меня и для компании, которая органически возникла. Первые глэмпинг-отели были концептуально очень новыми. Они пользуются популярностью у гостей, и их сдача приносит хороший экономический эффект, — делится Иван Мазуренко. — Как компания мы только начинаем свое становление: и совершаем какие-то ошибки, и растем. Поэтому дела идут по-разному, но несколько миллионов налогов мы заплатили за прошлый год.

    Стоимость домокомплектов начинается с 2,26 миллиона рублей за 30 квадратных метров. При этом сдаются такие дома потом по 10–25 тысяч рублей в сутки.

    «Тишина Алтая» на Телецком озере


    На базе «Тишина Алтая» на Телецком озере выросла целая инопланетная деревня: 13 купольных домов разного диаметра. Большая часть — жилые, но есть и круглый дом-ресторан, и зал для практик.

    — Название «Тишина Алтая» оправдано, потому что это тихое место. В 5 минутах от дикого водопада. Домики стоят прямо в лесу на довольно крутом склоне. Во время стройки в соседнем логу медведь ходил. Для гостиничного сектора мы всё время строим в красивых местах. Это, конечно, очень меня радует, потому что в наших купольных домах большое окно, из которого можно любоваться природой, — описывает архитектор.

    Площади круглых домов здесь — от 20 до 120 квадратов
    Площади круглых домов здесь — от 20 до 120 квадратовФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Домики стоят в лесу, в 5 минутах от дикого водопада
    Домики стоят в лесу, в 5 минутах от дикого водопадаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Лаундж-отель «Геометрика» на озере Манжерок

    В 2021 году команда NeoDome построила первые круглые дома для отеля «Геометрика» на озере Манжерок в Республике Алтай. Он тоже находится в лесу, но примыкает к курорту.

    — От озера — метров 500, от горнолыжки — метров 700. И из окна сквозь лес видны горнолыжные склоны. Там действительно очень красиво, и к нам на стройку прибегали косули. На Телецком озере приходил медведь, на Манжерке — косули, в Шерегеше — глухари, — улыбается Иван Мазуренко.

    Хозяйка отеля попросила дом с как можно большим количеством стекла. Так родился проект Diamond — небольшой дом-студия на 30 квадратов с таким же по площади остеклением. Он технологичный и быстрый в сборке — месяц уходит на производство и еще месяц на монтаж.

    — Почти полностью стеклянный купольный дом очень впечатляет. Ты можешь смотреть на звезды из номера. В «Геометрике» построено два всего дома, но у них очень хорошая локация, поэтому среднегодовая заполняемость 85%. У заказчиков он окупился за год, — добавляет Иван.

    Для лаундж-отеля «Геометрика» команда Ивана Мазуренко придумала модель дома Diamond — почти полностью стеклянного
    Для лаундж-отеля «Геометрика» команда Ивана Мазуренко придумала модель дома Diamond — почти полностью стеклянногоФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    NeoDome Diamond получил награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022»
    NeoDome Diamond получил награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022»Фото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    В таком стеклянном доме особенно чувствуется единение с природой
    В таком стеклянном доме особенно чувствуется единение с природойФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Отельный комплекс «Тайгара» в Шерегеше

    В 2021 году в Шерегеше, горнолыжном комплексе Кемеровской области, появились первые три купольных дома на секторе Е, в этом году достроили еще девять. Все они тоже модели Diamond — с очень большим окном.

    — Это модель оказалась для отельеров каким-то золотым дном. Поскольку выглядит очень эффектно, желающие заселиться туда постоянно есть, притом что ценник там вообще немаленький. Поэтому мы и сосредоточились на этой типовой модели и всё время ее улучшаем. Она получила награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022». И особенно приятно, что это не уникальная постройка, а наша типовая модель, — говорит Иван Мазуренко.

    Желающие поселиться в таких домах всегда есть
    Желающие поселиться в таких домах всегда естьФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Иван Мазуренко особенно ценит живописные места, где работает их команда
    Иван Мазуренко особенно ценит живописные места, где работает их командаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Кажется, в лесной глуши приземлился космический корабль
    Кажется, в лесной глуши приземлился космический корабльФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Пока шел монтаж домиков в Шерегеше, строители нередко встречали глухарей
    Пока шел монтаж домиков в Шерегеше, строители нередко встречали глухарейФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Спа-отель «Дискавери» в Ялте

    Интересный купольный дом команда NeoDome построила в Ялте — там они впервые применили зеркальную кровлю.

    — Выглядит это потрясающе. Сама идея того, что дом зеркальный растворяется в ландшафте, хороша. Мы поняли, как это делать, отработали технологию и готовы такие строить. К сожалению, из-за происходящего в южной части нашей страны отель так и не запустился в сезон, поэтому сказать что-то о коммерческом успехе сложно, — объяснил архитектор.

    В Ялте появился первый купольный дом с зеркальной кровлей
    В Ялте появился первый купольный дом с зеркальной кровлейФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Зеркальный дом как будто растворяется в ландшафте
    Зеркальный дом как будто растворяется в ландшафтеФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Типовые космические дома

    Если первые дома Иван собирал своими руками, то сейчас с ним работает команда. Это 5 человек, которые принимают ключевые решения, и много людей на аутсорсе — среди них около 20 монтажников.

    — Сейчас я строю компанию, это какой-то другой этап в моей жизни, где со мной уже много людей работает. Мы строили на Алтае, в Томске, в Красноярске, в Краснодарском крае, в Крыму, в Грузии. Всего построено уже около сотни купольных конструкций. Сейчас завершили дома в Шерегеше, строим в Красноярске и под Новосибирском гостиничный комплекс, — перечисляет Иван Мазуренко.

    Он работает над тем, чтобы открыть филиал в Европе и Азии. Еще до знаковых событий 2022 года часть его команды уехала на Шри-Ланку, и Иван думал, что там появятся их дома.

    — Но грянул кризис во всём мире, туристический бизнес сократился. Это не позволяет выстраивать долгосрочные перспективы, потому что в Европе тоже тяжело. Сейчас и отправлять из России невозможно и нужно производство выстраивать там. Один из моих партнеров находится в Европе и ищет возможность выстроить логистику. Мы сейчас больше строим для бизнеса, но люди знакомятся с нашими домами в формате временного проживания и думают о таких же загородных домах для отдыха уже для себя, — уверен Иван.

    Дом для себя у Ивана Мазуренко заказала фотограф из Чемальского района Алтая
    Дом для себя у Ивана Мазуренко заказала фотограф из Чемальского района АлтаяФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Для загородных жилых домов архитектор разрабатывает модель побольше — диаметром 8 метров, как в доме у мамы.

    — Мы хотим сделать его экономически интересным, чтобы прийти к этому новому потребителю, который попробовал дом в гостинице и хочет космический дом себе. Сейчас я сосредоточился на том, чтобы делать типовые дома, потому что в типовом доме — как в автомобиле. Ты можешь делать карету, но когда делаешь типовую, можно сделать лучше, дешевле и более эффективную.

    Несмотря на то что у архитектора есть уже построенные купольные дома не только для отелей, он планирует разработать типовой проект жилых загородных домов
    Несмотря на то что у архитектора есть уже построенные купольные дома не только для отелей, он планирует разработать типовой проект жилых загородных домовФото: предоставлено Иваном Мазуренко
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    Несмотря на то что сейчас Иван Мазуренко — CEO и главный архитектор своей компании, он по-прежнему ощущает себя в большей степени художником, хотя учился на физика в НГТУ. В детстве Иван и вовсе мечтал стать летчиком:

    — Мне казалось это очень романтичной профессией, все книжки про летчиков-испытателей я читал и очень любил. В 6–7 лет, зная, что у летчиков должно быть классное здоровье, я обтирался снегом. Но так как я еще много читал книжек про летчиков, у меня упало зрение, а в летчики с плохим зрением не берут. Тогда еще не было операций, поэтому мечта о небе осталась в формате мечты, хотя сейчас ничего не мешает. Но я же дирижабли хочу по-прежнему строить. У меня даже один из слоганов компании — мы могли бы жить на Марсе, но предпочитаем на Земле.

    Инопланетный поселок Ивана Мазуренко
    Инопланетный поселок Ивана МазуренкоФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Первый круглый дом приземлился в частном секторе недалеко от Оби
    Первый круглый дом приземлился в частном секторе недалеко от ОбиФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
    Людмила Мазуренко выращивала дома помидоры и манго, а Иван тогда увлекался игрой на виолончели
    Людмила Мазуренко выращивала дома помидоры и манго, а Иван тогда увлекался игрой на виолончелиФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
    «Мира Усадьба» в деревне Теректа
    «Мира Усадьба» в деревне ТеректаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Внутри, казалось бы, небольшого домика — просторный зал для практик
    Внутри, казалось бы, небольшого домика — просторный зал для практикФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Высота купола — <nobr class="_">6,2 метра</nobr>, площадь дома — 75 квадратов
    Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Высота купола — 6,2 метра, площадь дома — 75 квадратовФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
    Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Обогревает Дом Звука теплый пол
    Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Обогревает Дом Звука теплый полФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Перед входом в основное круглое помещение — заплетенный, как корзинка, холл
    Перед входом в основное круглое помещение — заплетенный, как корзинка, холлФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента било
    Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента билоФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Здание получило серебряную награду архитектурного фестиваля «Золотая Капитель» в 2020 году и отдельную награду от оргкомитета
    Здание получило серебряную награду архитектурного фестиваля «Золотая Капитель» в 2020 году и отдельную награду от оргкомитетаФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
    Дом-ракушка — не единственная купольная конструкция в «Мира Парке»
    Дом-ракушка — не единственная купольная конструкция в «Мира Парке»Фото: предоставлено Иваном Мазуренко
    В шатре с подвесными креслами могут отдохнуть посетители «Мира Парка». Здесь же проходят музыкальные и другие программы
    В шатре с подвесными креслами могут отдохнуть посетители «Мира Парка». Здесь же проходят музыкальные и другие программыФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Этот NeoDome Diamond построен в <nobr class="_">2022 году</nobr> в Чемальском районе, на берегу Катуни, близ села Куюс
    Этот NeoDome Diamond построен в 2022 году в Чемальском районе, на берегу Катуни, близ села КуюсФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Отельеры берут за проживание в таких домах от 10 до 25 тысяч рублей в сутки в зависимости от базы отдыха
    Отельеры берут за проживание в таких домах от 10 до 25 тысяч рублей в сутки в зависимости от базы отдыхаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Площади круглых домов здесь — от 20 до 120 квадратов
    Площади круглых домов здесь — от 20 до 120 квадратовФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Домики стоят в лесу, в 5 минутах от дикого водопада
    Домики стоят в лесу, в 5 минутах от дикого водопадаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Для лаундж-отеля «Геометрика» команда Ивана Мазуренко придумала модель дома Diamond — почти полностью стеклянного
    Для лаундж-отеля «Геометрика» команда Ивана Мазуренко придумала модель дома Diamond — почти полностью стеклянногоФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    NeoDome Diamond получил награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022»
    NeoDome Diamond получил награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022»Фото: предоставлено Иваном Мазуренко
    В таком стеклянном доме особенно чувствуется единение с природой
    В таком стеклянном доме особенно чувствуется единение с природойФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Желающие поселиться в таких домах всегда есть
    Желающие поселиться в таких домах всегда естьФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Иван Мазуренко особенно ценит живописные места, где работает их команда
    Иван Мазуренко особенно ценит живописные места, где работает их командаФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Кажется, в лесной глуши приземлился космический корабль
    Кажется, в лесной глуши приземлился космический корабльФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Пока шел монтаж домиков в Шерегеше, строители нередко встречали глухарей
    Пока шел монтаж домиков в Шерегеше, строители нередко встречали глухарейФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    В Ялте появился первый купольный дом с зеркальной кровлей
    В Ялте появился первый купольный дом с зеркальной кровлейФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Зеркальный дом как будто растворяется в ландшафте
    Зеркальный дом как будто растворяется в ландшафтеФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Дом для себя у Ивана Мазуренко заказала фотограф из Чемальского района Алтая
    Дом для себя у Ивана Мазуренко заказала фотограф из Чемальского района АлтаяФото: предоставлено Иваном Мазуренко
    Несмотря на то что у архитектора есть уже построенные купольные дома не только для отелей, он планирует разработать типовой проект жилых загородных домов
    Несмотря на то что у архитектора есть уже построенные купольные дома не только для отелей, он планирует разработать типовой проект жилых загородных домовФото: предоставлено Иваном Мазуренко

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