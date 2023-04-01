Дома-инопланетяне. Как художник строит необычные здания в самых красивых местах России

Инопланетный поселок Ивана Мазуренко Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Необычный круглый дом, напоминающий дирижабль, приземлился в Новосибирске 11 лет назад. Его построил художник Иван Мазуренко, известный под псевдонимом Дыркин. Тогда он казался чудаком, но его круглые дома приглянулись отельерам. Сейчас Иван — директор и главный архитектор компании NeoDome, которая строит купольные дома в самых живописных уголках России. Журналисты NGS.RU рассказывают его историю и показывают инопланетные здания.



Инопланетный корабль в огороде Новоселье в первом круглом доме Новосибирска встречали в 2012 году. В мечтах о дирижаблях художник Иван Мазуренко построил для мамы самый необычный дом в городе. Вдохновившись идеями американского архитектора и инженера Ричарда Фуллера, он выбрал для него форму геодезической сферы. На такой круглый дом уходит меньше стройматериалов и энергии для обогрева.



Первый круглый дом приземлился в частном секторе недалеко от Оби Фото: Татьяна Фатеева / NGS.RU Поделиться Поделиться





На свою круглую «студию» — около 50 кв. м с потолком 4,4 м в самой высокой части — он потратил всего 300 тысяч рублей. По тем меркам это было очень дешево — маленькие студии на окраинах стоили около миллиона рублей. Тогда мы побывали в доме-дирижабле, чтобы посмотреть на круглый быт художника и его мамы. Оказалось, что внутри необычного здания, похожего на НЛО, скрывается оранжерея с манго и ананасами, там спят на электрических постелях и играет патефон.

Людмила Мазуренко выращивала дома помидоры и манго, а Иван тогда увлекался игрой на виолончели Фото: Татьяна Фатеева / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Там по-прежнему живет мама и проводятся музыкальные вечеринки, и это по-прежнему экономичный дом, — описывает Иван Мазуренко. — Из-за того что это была экспериментальная конструкция, там много несовершенных вещей, и я думал, как правильно его достроить. Сейчас мы делаем дома лучше, но он знаковый и попал в каталоги по деревянной архитектуре — является в каком-то смысле памятником и архитектурным достоянием. Не хочется на его месте ставить новый, нужно корректно завершить.

«Мира Усадьба» и дом-ракушка Побывавшие в купольных домах люди замечают, что там особая атмосфера. Поэтому неудивительно, что следующие проекты у Ивана заказали для практик — такой дом получился в алтайской деревне Теректа для бизнесмена Андрея Алексеева, который владеет в Новосибирске «Мира Термами», ТЦ «Большая Медведица» и построил коттеджный поселок «Мира Деревня», а рядом с ним «Мира Парк».



«Мира Усадьба» в деревне Теректа Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Внутри, казалось бы, небольшого домика — просторный зал для практик Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Затем в необычном «Мира Парке» появился круглый Дом Звука, напоминающий ракушку. В доме-ракушке 75 округлых квадратных метров, но живут в нем только старинные плоские колокола — инструмент било, который сделал бывший звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя. Люди приходят сюда на колокольное шоу в качестве звукотерапии. Мастера настроили автоматику, чтобы мелодии могли звучать без участия человека.



Купольный дом для било сделали диаметром 10 метров. Высота купола — 6,2 метра , площадь дома — 75 квадратов Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Это каркасное здание с утеплителем из минеральной ваты и деревянной оболочкой. Обогревает Дом Звука теплый пол Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





— У нас здание завернуто, как ракушечка, которая обита твердыми породами древесины. Это специальное покрытие из колотой лиственницы — оно выложено по спирали с учетом золотого сечения, и это достаточно трудоемкая работа, — рассказал Иван Мазуренко. — В холле мы применили интересное плетение — он получился заплетенный, как корзинка. В мировой практике я не видел такого решения в интерьерах.



Перед входом в основное круглое помещение — заплетенный, как корзинка, холл Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Конструкция и акустика в Доме Звука создавалась специально для старинного инструмента било Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Здание получило серебряную награду архитектурного фестиваля «Золотая Капитель» в 2020 году и отдельную награду от оргкомитета Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Дом-ракушка — не единственная купольная конструкция в «Мира Парке» Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





В шатре с подвесными креслами могут отдохнуть посетители «Мира Парка». Здесь же проходят музыкальные и другие программы Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Глэмпинги В те же годы, когда Иван построил круглый дом, он встретил первый глэмпинг-отель в Швейцарии — с купольными тентовыми конструкциями:

— И я подумал: как круто такую штуку сделать! А лет пять назад началось это же движение в России. И люди попробовали жить в купольных домах. И эта история в гостиничном секторе здорово двинула. До этого я строил частные дома — а это всегда индивидуальные проекты, достаточно сложные. У заказчиков часто не хватало ресурсов, чтобы довести дело до красивого логического завершения.



Этот NeoDome Diamond построен в 2022 году в Чемальском районе, на берегу Катуни, близ села Куюс Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Отельеры берут за проживание в таких домах от 10 до 25 тысяч рублей в сутки в зависимости от базы отдыха Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





В итоге в гостиничном секторе купольные дома стали наиболее востребованными — отельеры оценили их плюсы.

— Кроме экономических показателей самого дома, оказалась важна еще и эстетика, и эта эстетика здорово зашла. Построить себе такой дом трудно решиться, но приехать и попробовать пожить — это интересно и людей очень привлекает. И на этой стезе мы добились некоторых экономических успехов. У нас началась новая эра для меня и для компании, которая органически возникла. Первые глэмпинг-отели были концептуально очень новыми. Они пользуются популярностью у гостей, и их сдача приносит хороший экономический эффект, — делится Иван Мазуренко. — Как компания мы только начинаем свое становление: и совершаем какие-то ошибки, и растем. Поэтому дела идут по-разному, но несколько миллионов налогов мы заплатили за прошлый год.

Стоимость домокомплектов начинается с 2,26 миллиона рублей за 30 квадратных метров. При этом сдаются такие дома потом по 10–25 тысяч рублей в сутки.

«Тишина Алтая» на Телецком озере

На базе «Тишина Алтая» на Телецком озере выросла целая инопланетная деревня: 13 купольных домов разного диаметра. Большая часть — жилые, но есть и круглый дом-ресторан, и зал для практик. — Название «Тишина Алтая» оправдано, потому что это тихое место. В 5 минутах от дикого водопада. Домики стоят прямо в лесу на довольно крутом склоне. Во время стройки в соседнем логу медведь ходил. Для гостиничного сектора мы всё время строим в красивых местах. Это, конечно, очень меня радует, потому что в наших купольных домах большое окно, из которого можно любоваться природой, — описывает архитектор.

Площади круглых домов здесь — от 20 до 120 квадратов Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Домики стоят в лесу, в 5 минутах от дикого водопада Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Лаундж-отель «Геометрика» на озере Манжерок В 2021 году команда NeoDome построила первые круглые дома для отеля «Геометрика» на озере Манжерок в Республике Алтай. Он тоже находится в лесу, но примыкает к курорту.

— От озера — метров 500, от горнолыжки — метров 700. И из окна сквозь лес видны горнолыжные склоны. Там действительно очень красиво, и к нам на стройку прибегали косули. На Телецком озере приходил медведь, на Манжерке — косули, в Шерегеше — глухари, — улыбается Иван Мазуренко.

Хозяйка отеля попросила дом с как можно большим количеством стекла. Так родился проект Diamond — небольшой дом-студия на 30 квадратов с таким же по площади остеклением. Он технологичный и быстрый в сборке — месяц уходит на производство и еще месяц на монтаж.



— Почти полностью стеклянный купольный дом очень впечатляет. Ты можешь смотреть на звезды из номера. В «Геометрике» построено два всего дома, но у них очень хорошая локация, поэтому среднегодовая заполняемость 85%. У заказчиков он окупился за год, — добавляет Иван.

Для лаундж-отеля «Геометрика» команда Ивана Мазуренко придумала модель дома Diamond — почти полностью стеклянного Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





NeoDome Diamond получил награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022» Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





В таком стеклянном доме особенно чувствуется единение с природой Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Отельный комплекс «Тайгара» в Шерегеше В 2021 году в Шерегеше, горнолыжном комплексе Кемеровской области, появились первые три купольных дома на секторе Е, в этом году достроили еще девять. Все они тоже модели Diamond — с очень большим окном.

— Это модель оказалась для отельеров каким-то золотым дном. Поскольку выглядит очень эффектно, желающие заселиться туда постоянно есть, притом что ценник там вообще немаленький. Поэтому мы и сосредоточились на этой типовой модели и всё время ее улучшаем. Она получила награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022». И особенно приятно, что это не уникальная постройка, а наша типовая модель, — говорит Иван Мазуренко.



Желающие поселиться в таких домах всегда есть Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Иван Мазуренко особенно ценит живописные места, где работает их команда Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Кажется, в лесной глуши приземлился космический корабль Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Пока шел монтаж домиков в Шерегеше, строители нередко встречали глухарей Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Спа-отель «Дискавери» в Ялте Интересный купольный дом команда NeoDome построила в Ялте — там они впервые применили зеркальную кровлю.

— Выглядит это потрясающе. Сама идея того, что дом зеркальный растворяется в ландшафте, хороша. Мы поняли, как это делать, отработали технологию и готовы такие строить. К сожалению, из-за происходящего в южной части нашей страны отель так и не запустился в сезон, поэтому сказать что-то о коммерческом успехе сложно, — объяснил архитектор.



В Ялте появился первый купольный дом с зеркальной кровлей Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Зеркальный дом как будто растворяется в ландшафте Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Типовые космические дома Если первые дома Иван собирал своими руками, то сейчас с ним работает команда. Это 5 человек, которые принимают ключевые решения, и много людей на аутсорсе — среди них около 20 монтажников.

— Сейчас я строю компанию, это какой-то другой этап в моей жизни, где со мной уже много людей работает. Мы строили на Алтае, в Томске, в Красноярске, в Краснодарском крае, в Крыму, в Грузии. Всего построено уже около сотни купольных конструкций. Сейчас завершили дома в Шерегеше, строим в Красноярске и под Новосибирском гостиничный комплекс, — перечисляет Иван Мазуренко.



Он работает над тем, чтобы открыть филиал в Европе и Азии. Еще до знаковых событий 2022 года часть его команды уехала на Шри-Ланку, и Иван думал, что там появятся их дома.

— Но грянул кризис во всём мире, туристический бизнес сократился. Это не позволяет выстраивать долгосрочные перспективы, потому что в Европе тоже тяжело. Сейчас и отправлять из России невозможно и нужно производство выстраивать там. Один из моих партнеров находится в Европе и ищет возможность выстроить логистику. Мы сейчас больше строим для бизнеса, но люди знакомятся с нашими домами в формате временного проживания и думают о таких же загородных домах для отдыха уже для себя, — уверен Иван.



Дом для себя у Ивана Мазуренко заказала фотограф из Чемальского района Алтая Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Для загородных жилых домов архитектор разрабатывает модель побольше — диаметром 8 метров , как в доме у мамы.

— Мы хотим сделать его экономически интересным, чтобы прийти к этому новому потребителю, который попробовал дом в гостинице и хочет космический дом себе. Сейчас я сосредоточился на том, чтобы делать типовые дома, потому что в типовом доме — как в автомобиле. Ты можешь делать карету, но когда делаешь типовую, можно сделать лучше, дешевле и более эффективную.



Несмотря на то что у архитектора есть уже построенные купольные дома не только для отелей, он планирует разработать типовой проект жилых загородных домов Фото: предоставлено Иваном Мазуренко Поделиться Поделиться





Несмотря на то что сейчас Иван Мазуренко — CEO и главный архитектор своей компании, он по-прежнему ощущает себя в большей степени художником, хотя учился на физика в НГТУ. В детстве Иван и вовсе мечтал стать летчиком:



— Мне казалось это очень романтичной профессией, все книжки про летчиков-испытателей я читал и очень любил. В 6–7 лет, зная, что у летчиков должно быть классное здоровье, я обтирался снегом. Но так как я еще много читал книжек про летчиков, у меня упало зрение, а в летчики с плохим зрением не берут. Тогда еще не было операций, поэтому мечта о небе осталась в формате мечты, хотя сейчас ничего не мешает. Но я же дирижабли хочу по-прежнему строить. У меня даже один из слоганов компании — мы могли бы жить на Марсе, но предпочитаем на Земле.

