Дома-инопланетяне. Как художник строит необычные здания в самых красивых местах России

Необычный круглый дом, напоминающий дирижабль, приземлился в Новосибирске 11 лет назад. Его построил художник Иван Мазуренко, известный под псевдонимом Дыркин. Тогда он казался чудаком, но его круглые дома приглянулись отельерам. Сейчас Иван — директор и главный архитектор компании NeoDome, которая строит купольные дома в самых живописных уголках России. Журналисты NGS.RU рассказывают его историю и показывают инопланетные здания.
Инопланетный корабль в огороде
Новоселье в первом круглом доме Новосибирска встречали в 2012 году. В мечтах о дирижаблях художник Иван Мазуренко построил для мамы самый необычный дом в городе. Вдохновившись идеями американского архитектора и инженера Ричарда Фуллера, он выбрал для него форму геодезической сферы. На такой круглый дом уходит меньше стройматериалов и энергии для обогрева.
На свою круглую «студию» — около
— Там по-прежнему живет мама и проводятся музыкальные вечеринки, и это по-прежнему экономичный дом, — описывает Иван Мазуренко. — Из-за того что это была экспериментальная конструкция, там много несовершенных вещей, и я думал, как правильно его достроить. Сейчас мы делаем дома лучше, но он знаковый и попал в каталоги по деревянной архитектуре — является в каком-то смысле памятником и архитектурным достоянием. Не хочется на его месте ставить новый, нужно корректно завершить.
«Мира Усадьба» и дом-ракушка
Побывавшие в купольных домах люди замечают, что там особая атмосфера. Поэтому неудивительно, что следующие проекты у Ивана заказали для практик — такой дом получился в алтайской деревне Теректа для бизнесмена Андрея Алексеева, который владеет в Новосибирске «Мира Термами», ТЦ «Большая Медведица» и построил коттеджный поселок «Мира Деревня», а рядом с ним «Мира Парк».
Затем в необычном «Мира Парке» появился круглый Дом Звука, напоминающий ракушку. В доме-ракушке 75 округлых квадратных метров, но живут в нем только старинные плоские колокола — инструмент било, который сделал бывший звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя. Люди приходят сюда на колокольное шоу в качестве звукотерапии. Мастера настроили автоматику, чтобы мелодии могли звучать без участия человека.
— У нас здание завернуто, как ракушечка, которая обита твердыми породами древесины. Это специальное покрытие из колотой лиственницы — оно выложено по спирали с учетом золотого сечения, и это достаточно трудоемкая работа, — рассказал Иван Мазуренко. — В холле мы применили интересное плетение — он получился заплетенный, как корзинка. В мировой практике я не видел такого решения в интерьерах.
Глэмпинги
В те же годы, когда Иван построил круглый дом, он встретил первый глэмпинг-отель в Швейцарии — с купольными тентовыми конструкциями:
— И я подумал: как круто такую штуку сделать! А лет пять назад началось это же движение в России. И люди попробовали жить в купольных домах. И эта история в гостиничном секторе здорово двинула. До этого я строил частные дома — а это всегда индивидуальные проекты, достаточно сложные. У заказчиков часто не хватало ресурсов, чтобы довести дело до красивого логического завершения.
В итоге в гостиничном секторе купольные дома стали наиболее востребованными — отельеры оценили их плюсы.
— Кроме экономических показателей самого дома, оказалась важна еще и эстетика, и эта эстетика здорово зашла. Построить себе такой дом трудно решиться, но приехать и попробовать пожить — это интересно и людей очень привлекает. И на этой стезе мы добились некоторых экономических успехов. У нас началась новая эра для меня и для компании, которая органически возникла. Первые глэмпинг-отели были концептуально очень новыми. Они пользуются популярностью у гостей, и их сдача приносит хороший экономический эффект, — делится Иван Мазуренко. — Как компания мы только начинаем свое становление: и совершаем какие-то ошибки, и растем. Поэтому дела идут по-разному, но несколько миллионов налогов мы заплатили за прошлый год.
Стоимость домокомплектов начинается с 2,26 миллиона рублей за 30 квадратных метров. При этом сдаются такие дома потом по 10–25 тысяч рублей в сутки.
«Тишина Алтая» на Телецком озере
На базе «Тишина Алтая» на Телецком озере выросла целая инопланетная деревня: 13 купольных домов разного диаметра. Большая часть — жилые, но есть и круглый дом-ресторан, и зал для практик.
— Название «Тишина Алтая» оправдано, потому что это тихое место. В 5 минутах от дикого водопада. Домики стоят прямо в лесу на довольно крутом склоне. Во время стройки в соседнем логу медведь ходил. Для гостиничного сектора мы всё время строим в красивых местах. Это, конечно, очень меня радует, потому что в наших купольных домах большое окно, из которого можно любоваться природой, — описывает архитектор.
Лаундж-отель «Геометрика» на озере Манжерок
В 2021 году команда NeoDome построила первые круглые дома для отеля «Геометрика» на озере Манжерок в Республике Алтай. Он тоже находится в лесу, но примыкает к курорту.
— От озера — метров 500, от горнолыжки — метров 700. И из окна сквозь лес видны горнолыжные склоны. Там действительно очень красиво, и к нам на стройку прибегали косули. На Телецком озере приходил медведь, на Манжерке — косули, в Шерегеше — глухари, — улыбается Иван Мазуренко.
Хозяйка отеля попросила дом с как можно большим количеством стекла. Так родился проект Diamond — небольшой дом-студия на 30 квадратов с таким же по площади остеклением. Он технологичный и быстрый в сборке — месяц уходит на производство и еще месяц на монтаж.
— Почти полностью стеклянный купольный дом очень впечатляет. Ты можешь смотреть на звезды из номера. В «Геометрике» построено два всего дома, но у них очень хорошая локация, поэтому среднегодовая заполняемость 85%. У заказчиков он окупился за год, — добавляет Иван.
Отельный комплекс «Тайгара» в Шерегеше
В 2021 году в Шерегеше, горнолыжном комплексе Кемеровской области, появились первые три купольных дома на секторе Е, в этом году достроили еще девять. Все они тоже модели Diamond — с очень большим окном.
— Это модель оказалась для отельеров каким-то золотым дном. Поскольку выглядит очень эффектно, желающие заселиться туда постоянно есть, притом что ценник там вообще немаленький. Поэтому мы и сосредоточились на этой типовой модели и всё время ее улучшаем. Она получила награду I степени на архитектурном фестивале «Золотая Капитель — 2022». И особенно приятно, что это не уникальная постройка, а наша типовая модель, — говорит Иван Мазуренко.
Спа-отель «Дискавери» в Ялте
Интересный купольный дом команда NeoDome построила в Ялте — там они впервые применили зеркальную кровлю.
— Выглядит это потрясающе. Сама идея того, что дом зеркальный растворяется в ландшафте, хороша. Мы поняли, как это делать, отработали технологию и готовы такие строить. К сожалению, из-за происходящего в южной части нашей страны отель так и не запустился в сезон, поэтому сказать что-то о коммерческом успехе сложно, — объяснил архитектор.
Типовые космические дома
Если первые дома Иван собирал своими руками, то сейчас с ним работает команда. Это 5 человек, которые принимают ключевые решения, и много людей на аутсорсе — среди них около 20 монтажников.
— Сейчас я строю компанию, это какой-то другой этап в моей жизни, где со мной уже много людей работает. Мы строили на Алтае, в Томске, в Красноярске, в Краснодарском крае, в Крыму, в Грузии. Всего построено уже около сотни купольных конструкций. Сейчас завершили дома в Шерегеше, строим в Красноярске и под Новосибирском гостиничный комплекс, — перечисляет Иван Мазуренко.
Он работает над тем, чтобы открыть филиал в Европе и Азии. Еще до знаковых событий
— Но грянул кризис во всём мире, туристический бизнес сократился. Это не позволяет выстраивать долгосрочные перспективы, потому что в Европе тоже тяжело. Сейчас и отправлять из России невозможно и нужно производство выстраивать там. Один из моих партнеров находится в Европе и ищет возможность выстроить логистику. Мы сейчас больше строим для бизнеса, но люди знакомятся с нашими домами в формате временного проживания и думают о таких же загородных домах для отдыха уже для себя, — уверен Иван.
Для загородных жилых домов архитектор разрабатывает модель побольше — диаметром
— Мы хотим сделать его экономически интересным, чтобы прийти к этому новому потребителю, который попробовал дом в гостинице и хочет космический дом себе. Сейчас я сосредоточился на том, чтобы делать типовые дома, потому что в типовом доме — как в автомобиле. Ты можешь делать карету, но когда делаешь типовую, можно сделать лучше, дешевле и более эффективную.
Несмотря на то что сейчас Иван Мазуренко — CEO и главный архитектор своей компании, он по-прежнему ощущает себя в большей степени художником, хотя учился на физика в НГТУ. В детстве Иван и вовсе мечтал стать летчиком:
— Мне казалось это очень романтичной профессией, все книжки про летчиков-испытателей я читал и очень любил. В 6–7 лет, зная, что у летчиков должно быть классное здоровье, я обтирался снегом. Но так как я еще много читал книжек про летчиков, у меня упало зрение, а в летчики с плохим зрением не берут. Тогда еще не было операций, поэтому мечта о небе осталась в формате мечты, хотя сейчас ничего не мешает. Но я же дирижабли хочу по-прежнему строить. У меня даже один из слоганов компании — мы могли бы жить на Марсе, но предпочитаем на Земле.