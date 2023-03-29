Голикова рассказала, сколько миллионов россиян вышло из бедности

Более 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года — благодаря правительственным мерам поддержки. Об этом 29 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ с правительством, передает РИА Новости.
Также Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат россиян превысил 22 % — ожидается устойчивое повышение и дальше. О росте говорил и президент Владимир Путин: «Да, это пока очень скромные цифры, воспроизводить их не буду. <…> Ну… вот, скажу: реальная заработная плата с октября подрастает: 0,3, 0,4, 0,6 %».
Также Путин отметил, что в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,9 %. Он подчеркнул, что основным индикатором качества российской экономической политики является динамика доходов граждан. «Это наша цель — чтобы людям жилось лучше», — добавил президент РФ (цитата по РИА Новости).
Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что россиянину нужно восемь лет откладывать деньги, при этом не пить и не есть, чтобы накопить на квартиру.