Голикова рассказала, сколько миллионов россиян вышло из бедности

Более 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года — благодаря правительственным мерам поддержки. Об этом 29 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ с правительством, передает РИА Новости.



Также Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат россиян превысил 22 % — ожидается устойчивое повышение и дальше. О росте говорил и президент Владимир Путин: «Да, это пока очень скромные цифры, воспроизводить их не буду. <…> Ну… вот, скажу: реальная заработная плата с октября подрастает: 0,3, 0,4, 0,6 %».

