    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-з

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    Голикова рассказала, сколько миллионов россиян вышло из бедности

    1068
    19 комментариев

    Более 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года — благодаря правительственным мерам поддержки. Об этом 29 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ с правительством, передает РИА Новости.

    Также Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат россиян превысил 22 % — ожидается устойчивое повышение и дальше. О росте говорил и президент Владимир Путин: «Да, это пока очень скромные цифры, воспроизводить их не буду. <…> Ну… вот, скажу: реальная заработная плата с октября подрастает: 0,3, 0,4, 0,6 %».

    Также Путин отметил, что в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,9 %. Он подчеркнул, что основным индикатором качества российской экономической политики является динамика доходов граждан. «Это наша цель — чтобы людям жилось лучше», — добавил президент РФ (цитата по РИА Новости).

    Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что россиянину нужно восемь лет откладывать деньги, при этом не пить и не есть, чтобы накопить на квартиру.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинТатьяна ГоликоваБедность
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close