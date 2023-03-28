«Восемь лет, если не пить и не есть». В ЦБ рассказали, как долго россиянам нужно копить на квартиру

Россиянину в среднем нужно откладывать деньги 8 лет, чтобы накопить на квартиру. Об этом 28 марта заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать… Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет. О какой доступности мы говорим?» — отметил он в ходе XXI всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» (цитата по РИА Новости).
Данилов сообщил, что стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения. Он уточнил, что доступность жилья пытаются повысить за счет выгодной ставки, но рост стоимости «скрадывает» это преимущество.
По словам Данилова, программа льготной ипотеки очень помогла ситуации как антикризисная мера, но ее побочным эффектом стал рост цен. О том, как застройщики и банки стараются поддерживать спрос на ипотеку, которая остается главным инструментом для покупки жилья, читайте в материале «Фонтанки».