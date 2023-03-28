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    «Восемь лет, если не пить и не есть». В ЦБ рассказали, как долго россиянам нужно копить на квартиру

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    16 комментариев

    Россиянину в среднем нужно откладывать деньги 8 лет, чтобы накопить на квартиру. Об этом 28 марта заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

    «Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать… Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет. О какой доступности мы говорим?» — отметил он в ходе XXI всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» (цитата по РИА Новости).

    Данилов сообщил, что стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения. Он уточнил, что доступность жилья пытаются повысить за счет выгодной ставки, но рост стоимости «скрадывает» это преимущество.

    По словам Данилова, программа льготной ипотеки очень помогла ситуации как антикризисная мера, но ее побочным эффектом стал рост цен. О том, как застройщики и банки стараются поддерживать спрос на ипотеку, которая остается главным инструментом для покупки жилья, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 16

    Danik28 Мар 2023 в 16:46
    А сколько надо копить не рядовому гражданину, а например Александру Данилову?
    Может слишком много получают у нас люди, которые ничего не производят, а только считают?
    Может надо наоборот?
    +0−0
    Vovkaaa28 Мар 2023 в 16:31
    Посмотрел цену квартиры б/у в Чите трёхкомнатная - средняя цена за 69 метров - 7 000000 рублей , средняя зарплата 27000 р , если разбить сумму накопления на восемь лет , то есть на 8 равных частей , получается зарабатывать надо 875000 рублей за год , а у нас доход всего за 12 месяцев 324 000 рублей . То есть смысла нет копить , за 8 лет получается 2 592000 р , забыли ещё о том что цена с каждым годом растет , даже если население страны кастрофически убывает .
    Года три назад был в Питере цена на новую квартиру была от 12 лимонов , рекламные плакаты были размещены по городу
    +1−0
    26615735028 Мар 2023 в 16:19
    Это нормальная ситуация в эпоху строительного олигархата ! Тут в некоторых городах (не самых маленьких) даже придумали программы реновации :))) это для того , чтобы «цемент не успевал сохнуть» !!! Ведь строительные компании должны постоянно строить чтобы питаться ! Это же касается и новых территорий - сейчас там строители бюджет освоят !
    +0−0
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