«Восемь лет, если не пить и не есть». В ЦБ рассказали, как долго россиянам нужно копить на квартиру

Россиянину в среднем нужно откладывать деньги 8 лет, чтобы накопить на квартиру. Об этом 28 марта заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.



«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать… Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет. О какой доступности мы говорим?» — отметил он в ходе XXI всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» (цитата по РИА Новости).

Данилов сообщил, что стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения. Он уточнил, что доступность жилья пытаются повысить за счет выгодной ставки, но рост стоимости «скрадывает» это преимущество.