В Кемерове владелец сгоревшего приюта признал вину в гибели 23 человек

Бывший наркозависимый, называющий себя пастором Евангельской христианской церкви Гурьевска, открыл центр адаптации «Доброе дело» в доме на Таврической улице около трёх лет назад. По версии обвинения, Смирнов действовал вопреки своему профилю как ИП. У него жили люди с зависимостями и те, кто остался без попечения родных — «за плату или на безвозмездной основе».

Заводской районный суда Кемерова 28 марта начал слушать дело о смертельном пожаре в социальном приюте для оставшихся без попечения родных «Доброе дело». Родственники погибших требуют от владельца миллионы рублей.

Прокурор указывает, что противопожарная безопасность приюта на должном уровне обеспечена не была. При этом представители Госпожнадзора в 2022 году указывали на огрехи, но владелец их не устранил.

В ночь на 24 декабря прошлого года в доме произошёл пожар. Экспертиза установила, что причиной стало короткое замыкание. В МЧС сообщали, что пожарные сделали всё возможное, но о случившемся известили поздно. К моменту приезда первых подразделений полыхало практически всё здание.

Смирнов в суде заявил, что приют не приносил доход. Из оглашения письменных показаний потерпевших выяснилось, что условиями они были довольны. Как рассказали, из пенсий постояльцев оплачивались содержание дома, продукты, оплата персонала, владелец удерживал около 10% на свою зарплату, он же выдавал деньги на сигареты и сладости.