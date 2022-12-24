«Религиозный притон». 22 погибших в страшном пожаре в Кемерове никто не оплакивает

Фото: Максим Серков / NGS42 Поделиться Поделиться





Есть несколько версий пожара в социальном приюте в Кемерове 24 декабря. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщил замглавы МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский. Версия неисправности печного отопления, по его словам, является маловероятной. В правоохранительных органах пояснили, что повреждений у печи не найдено, передаёт ТАСС.



Фото: Максим Серков / NGS42 Поделиться Поделиться





«Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна», — цитирует Супруновского телеграм-канал МЧС.



Замглавы Илья Денисов заявил: «Наши пожарные сделали все возможное. Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем».



Фото: читатель NGS42.RU Поделиться Поделиться





Очевидица пожара рассказала NGS42.RU, что он начался в пристройке, где находился котел. Вообще, по её словам, из котельной часто шел дым, казалось, что оборудование неисправно.

По словам местных жителей, раньше в этом в доме находился магазин, но бизнес не пошел, и владельцы стали сдавать помещение. Его арендовал 31-летний Андрей Смирнов — бывший наркозависимый, который сейчас называет себя пастором Евангельской христианской церкви Гурьевска. Около трех лет назад открыл центр адаптации «Доброе дело». Связаться с его сотрудниками журналистам не удалось. По данным администрации Кемеровской области, «Доброе дело» в реестре социальных организаций не состояло.



СК опубликовал кадры допроса владельца приюта. На кадрах мужчина заявляет, что выехал на место сразу после звонка следователя в 4 часа. Но соседи говорят, что звонили ему сразу, как начался пожар, но он скидывал звонки.



В первоначальной информации говорилось, что сгорел нелегальный дом престарелых. Но позже выяснилось, что здесь жили не только пожилые люди, пишет издание. Местные жители называли приют «религиозным притоном». Летом там жило около 45 человек, за домом держали свиней. Говорят, многие обитатели дома были неходячими. Одна из соседок отметила, что руководство «Доброго дела» относилось к постояльцам по-скотски, например им запрещали выходить за забор.

«Наркоманы и бомжи, вот кто там жил. В том году они жаловались, что живут, как в хлеву, но никто на это внимания особого не обратил. Нарики, что с них взять... Я с ними не общался, о чем говорить-то?» — рассказал один из соседей.



По данным ТАСС, во время внеплановой проверки районной прокуратуры в феврале 2022 года, организованной по обращению МЧС, были найдены грубые нарушения пожарной безопасности. В частности, отсутствовала автоматическая система пожаротушения, не было пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа и освещения, полы были сделаны из пожароопасных материалов. О принятых после проверки мерах информации нет.

Тем временем в Кемерове начались внеплановые проверки пожарной безопасности в частных домах, их проводят сотрудники управления соцзащиты, правоохранители и представители ГО и ЧС.



Фото: Максим Серков / NGS42 Поделиться Поделиться





Пожар на Таврической улице случился в ночь на 24 декабря: вызов в МЧС поступил в 02:21 по местному времени (22:21 мск). Спасатели завершили работы по разбору завалов в 05:25 мск. Погибли 22 человека, пострадали шесть. СК РФ по Кемеровской области возбудил три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг. Предпринимателю, организовавшему приют, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.

