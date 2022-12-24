Погибших в доме престарелых в Кемерово стало ещё больше. Организатору приюта предъявлено обвинение

По данным СК РФ , в ходе осмотра на месте обнаружили останки еще двух человек (ранее сообщалось о 20 погибших ). Число пострадавших остаётся прежним — шесть человек, в том числе двое в тяжёлом состоянии.

О состоянии пострадавших рассказал глава кузбасского минздрава Дмитрий Беглов, пишет NGS42.RU . В крайне тяжёлом состоянии находится женщина с ожогами 51% тела, которые оцениваются как травмы 2–3-й степеней. Ее обезболили, проводится противошоковая терапия. Ещё у одного человека ожоги 11% тела: лица, шеи, рук, ног. Четверым хватило оказанной первой помощи.

Как передаёт РИА Новости, предпринимателю, организовавшему приют, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.



«Фонтанка» со ссылкой на NGS42.RU уже писала, что организатор приюта — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Издание уточняет, что в октябре 2019 года он зарегистрировал собственное ИП и официально занимался деятельностью по комплексному обслуживанию помещений, а также розничной продажей бытовой техники, одежды, нательного белья, головных уборов, украшений и обуви.

По данным издания, организация «Доброе дело» не состояла в реестре социальных организаций, её основной вид деятельности — общественная организация, в том числе с возможностью оказания услуг по уходу. В октябре 2021 года в соцсетях сообщалось, что на Таврической улице находится секта, следователей СК и прокуратуру просили провести проверку организации. Чем закончилась проверка, не уточняется.

