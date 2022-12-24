    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, зап

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.68eur73.04

    Погибших в доме престарелых в Кемерово стало ещё больше. Организатору приюта предъявлено обвинение

    1758
    обсудить
    Фото: Максим Серков / NGS42.RU, 2ГИС
    ПоделитьсяПоделиться

    Число жертв пожара в незаконном доме престарелых в Кемерово возросло 24 декабря до 22 человек.

    По данным СК РФ, в ходе осмотра на месте обнаружили останки еще двух человек (ранее сообщалось о 20 погибших). Число пострадавших остаётся прежним — шесть человек, в том числе двое в тяжёлом состоянии.

    О состоянии пострадавших рассказал глава кузбасского минздрава Дмитрий Беглов, пишет NGS42.RU. В крайне тяжёлом состоянии находится женщина с ожогами 51% тела, которые оцениваются как травмы 2–3-й степеней. Ее обезболили, проводится противошоковая терапия. Ещё у одного человека ожоги 11% тела: лица, шеи, рук, ног. Четверым хватило оказанной первой помощи.

    Фото: Максим Серков / NGS42.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Как передаёт РИА Новости, предпринимателю, организовавшему приют, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.

    «Фонтанка» со ссылкой на NGS42.RU уже писала, что организатор приюта — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Издание уточняет, что в октябре 2019 года он зарегистрировал собственное ИП и официально занимался деятельностью по комплексному обслуживанию помещений, а также розничной продажей бытовой техники, одежды, нательного белья, головных уборов, украшений и обуви.

    По данным издания, организация «Доброе дело» не состояла в реестре социальных организаций, её основной вид деятельности — общественная организация, в том числе с возможностью оказания услуг по уходу. В октябре 2021 года в соцсетях сообщалось, что на Таврической улице находится секта, следователей СК и прокуратуру просили провести проверку организации. Чем закончилась проверка, не уточняется.

    Пожар на Таврической улице случился в ночь на 24 декабря: вызов в МЧС поступил в 02:21 по местному времени (22:21 мск). Общая площадь, охваченная огнём, — 180 квадратных метров. Спасатели завершили работы по разбору завалов в 05:25 мск. По предварительным данным местных властей, причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

    СК РФ по Кемеровской области возбудил три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг. Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю кемеровского управления доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. МЧС проинформировало, что 7 декабря инспектор Госпожнадзора прибыл на место с инспекцией, однако руководство приюта не пустило его в помещение.

    Фото: Максим Серков / NGS42.RU, 2ГИС
    Фото: Максим Серков / NGS42.RU


    В прошлом году МЧС предложило ввести специальный реестр для домов престарелых и хосписов после серии пожаров. За последние два года горели дома в Петербурге, Москве, подмосковном Красногорске, в селе Ишбулдино в Башкирии, в поселке Боровский под Тюменью, в результате каждого гибли люди.
    Для Кемерово пожар на Таврической не первый за год. В январе сгорел пансионат «Золотой век», погибли четверо постояльцев. NGS42.RU сообщал, что все они — лежачие.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КемеровоДом престарелыхПожарПожар в КемеровоПожар в доме престарелых
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close