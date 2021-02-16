После серии пожаров с погибшими в частных домах престарелых МЧС предложила ввести для них специальный реестр

МЧС России на фоне роста числа пожаров в домах престарелых, организованных в жилых домах, предлагает создать их реестр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства 16 февраля.

Там отметили, что сейчас МЧС совместно с Минтрудом ведет работу по выработке гибкого механизма, который позволит частным лицам, в том числе домам престарелых, организованным в жилых домах, предоставлять услуги законно, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. «Как вариант рассматривается возможность ее лицензирования. Это позволит учесть все подобные объекты в соответствующем реестре поставщиков, которые в свою очередь смогут предоставлять соцуслуги на законных основаниях при соблюдении необходимых условий, включая требования безопасности и выполнение противопожарных мероприятий», — сказали в пресс-службе.