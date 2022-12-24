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    В доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек. Следователи работают с организатором — пастором

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    Фото: Александр Левчук / NGS42.RU
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    Спасатели завершили работы по разбору завалов в сгоревшем доме престарелых в Кемерове в 05:25 мск 24 декабря. Окончательное число погибших — 20 человек, сообщает МЧС.

    Всего в доме престарелых было 26 человек. Шестеро пострадали, пишет NGS42.RU: четверо с отравлениями угарным газом в легкой степени направлены на амбулаторное лечение и переданы социальной службе, двое в тяжёлом состоянии госпитализированы в ожоговый центр. Пожар на Таврической улице начался ночью: вызов в МЧС поступил в 02:21 по местному времени (22:21 мск), когда огонь уже охватил второй этаж (заведение двухэтажное, с печным отоплением). Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Пламя распространялось очень быстро по деревянным перекрытиям и утеплителю из пенопласта. Сейчас внутри здания продолжают работать криминалисты и пожарные инспекторы.

    Фото: Александр Левчук / NGS42.RU
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    По данным МЧС, социальный приют расположен в частном жилом доме, он был выявлен в декабре 2021 года. Ведомство добивалось внепланового контрольно-надзорного мероприятия, и прокуратура включила его в план проверок на 2023 год, поскольку такие объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска. 7 декабря инспектор Госпожнадзора прибыл на место с инспекцией, однако руководство приюта не пустило его в помещение.

    Силовики, по данным ТАСС, работают с собственницей здания и с организатором приюта — пастором евангельской церкви Андреем Смирновым. Судя по соцсетям, ему 31 год. По информации NGS42.RU, скоро Смирнову могут предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

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    СК РФ по Кемеровской области возбудил три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.

    Предварительной причиной пожара в частном доме на Таврической называют неправильную эксплуатацию печи. Соседи рассказали NGS42.RU, что в доме жили не престарелые, а бездомные разных возрастов. По словам одного из местных жителей, владельцы приюта хотели приобрести новый котел. Старый был в плохом состоянии, он стоял в пристройке за домом. Сосед приходил несколько дней назад, чтобы помочь подсчитать, сколько материалов нужно купить.

    Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в регионе будут проведены проверки во всех домах престарелых.

    Фото: Александр Левчук / NGS42.RU
    Фото: Александр Левчук / NGS42.RU


    В прошлом году МЧС предложило ввести специальный реестр для домов престарелых и хосписов после серии пожаров. За последние два года горели дома в Петербурге, Москве, подмосковном Красногорске, в селе Ишбулдино в Башкирии, в поселке Боровский под Тюменью, в результате каждого гибли люди.
    Для Кемерово пожар на Таврической не первый за год. В январе сгорел пансионат «Золотой век», погибли четверо постояльцев. NGS42.RU сообщал, что все они — лежачие.

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