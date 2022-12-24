В доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек. Следователи работают с организатором — пастором

Спасатели завершили работы по разбору завалов в сгоревшем доме престарелых в Кемерове в 05:25 мск 24 декабря. Окончательное число погибших — 20 человек, сообщает МЧС .

Всего в доме престарелых было 26 человек. Шестеро пострадали, пишет NGS42.RU : четверо с отравлениями угарным газом в легкой степени направлены на амбулаторное лечение и переданы социальной службе, двое в тяжёлом состоянии госпитализированы в ожоговый центр. Пожар на Таврической улице начался ночью: вызов в МЧС поступил в 02:21 по местному времени (22:21 мск), когда огонь уже охватил второй этаж (заведение двухэтажное, с печным отоплением). Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Пламя распространялось очень быстро по деревянным перекрытиям и утеплителю из пенопласта. Сейчас внутри здания продолжают работать криминалисты и пожарные инспекторы.

По данным МЧС , социальный приют расположен в частном жилом доме, он был выявлен в декабре 2021 года. Ведомство добивалось внепланового контрольно-надзорного мероприятия, и прокуратура включила его в план проверок на 2023 год, поскольку такие объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска. 7 декабря инспектор Госпожнадзора прибыл на место с инспекцией, однако руководство приюта не пустило его в помещение.

Силовики, по данным ТАСС , работают с собственницей здания и с организатором приюта — пастором евангельской церкви Андреем Смирновым. Судя по соцсетям, ему 31 год. По информации NGS42.RU , скоро Смирнову могут предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

СК РФ по Кемеровской области возбудил три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.



Предварительной причиной пожара в частном доме на Таврической называют неправильную эксплуатацию печи. Соседи рассказали NGS42.RU, что в доме жили не престарелые, а бездомные разных возрастов. По словам одного из местных жителей, владельцы приюта хотели приобрести новый котел. Старый был в плохом состоянии, он стоял в пристройке за домом. Сосед приходил несколько дней назад, чтобы помочь подсчитать, сколько материалов нужно купить.