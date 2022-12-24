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    Новый страшный пожар в доме престарелых, на этот раз в Кемерове. Погибших всё больше

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    Страшный пожар произошёл в ночь на 24 декабря в частном доме престарелых в Кемерове на Таврической улице. Число жертв превысило десять человек.

    МЧС России

    Как сообщили в МЧС России, огонь распространился на площадь в 180 квадратных метров. Когда на место прибыло первое подразделение, горела кровля, огонь вырывался из окон. ТАСС пишет, что сигнал о ЧП на Таврической улице поздно поступил в ведомство, что дало возможность развиться пожару.

    Изначально сообщалось о четырёх погибших и двух пострадавших. В МЧС уточнили, что, предварительно, погибли шестеро. ТАСС со ссылкой на экстренные службы написало о девяти жертвах, а затем об 11.

    NGS42 добавляет, что дом престарелых был нелегальным. Его потушили к четырём часам утра по местному времени.

    По данным правоохранительных органов, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи, передаёт ТАСС.

    В прошлом году МЧС предложило ввести специальный реестр для домов престарелых и хосписов после серии пожаров. За последние два года горели дома в Петербурге, Москве, подмосковном Красногорске, в селе Ишбулдино в Башкирии, в посёлке Боровский под Тюменью, в результате каждого гибли люди.

    Для Кемерово пожар на Таврической не первый за год. В январе сгорел пансионат «Золотой век», погибли четверо постояльцев. NGS42 сообщал, что все они — лежачие.

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