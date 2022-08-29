В Петербурге суд вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых с тремя погибшими

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Салавата Муртазина и Елены Тайнолюб — владельцев пансионата, в котором погибли три человека во время пожара. Об этом 29 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2019 году Муртазин (ранее Валиев) решил открыть дом престарелых. В компаньоны он взял Тайнолюб. Оба понимали, что деятельность их пансионата не будет отвечать требованиям безопасности, так как регистрировать ее они не собирались, получать какие-либо разрешения, проходить проверки — тем более. Муртазин нашел жилой дом на проспекте Красных Командиров в Красном Селе и заключил договор аренды. С января по ноябрь в компаньоны нашли пятерых пенсионеров, с родственниками которых они заключили устный договор на оказание услуг по уходу и обслуживанию за деньги. Кроме того, в доме жили родители самого Муртазина.