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    В Петербурге суд вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых с тремя погибшими

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    Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Салавата Муртазина и Елены Тайнолюб — владельцев пансионата, в котором погибли три человека во время пожара. Об этом 29 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В 2019 году Муртазин (ранее Валиев) решил открыть дом престарелых. В компаньоны он взял Тайнолюб. Оба понимали, что деятельность их пансионата не будет отвечать требованиям безопасности, так как регистрировать ее они не собирались, получать какие-либо разрешения, проходить проверки — тем более. Муртазин нашел жилой дом на проспекте Красных Командиров в Красном Селе и заключил договор аренды. С января по ноябрь в компаньоны нашли пятерых пенсионеров, с родственниками которых они заключили устный договор на оказание услуг по уходу и обслуживанию за деньги. Кроме того, в доме жили родители самого Муртазина.

    Ранним утром 4 ноября в здании замкнула проводка, начался пожар. В результате погибли трое, среди которых были родители владельца пансионата. Муртазин и Тайнолюб вину не признали. Первого суд отправил на 3,5 года в колонию общего режима, его взяли под стражу в зале суда. Женщина получила 3 года, но в исправительное учреждение она еще долго не попадет — суд дал ей отсрочку до тех пор, пока ее 6-летнему ребенку не исполнится 14 лет.

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