    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    746мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.68eur73.04

    Число погибших при пожаре в Кемерове выросло до 13. Ещё о семерых ничего не известно

    1463
    2 комментария

    Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту смертельного пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Разбор завалов и подсчёт погибших ночью 24 декабря продолжается.

    Как сообщили в ведомстве, на место происшествия выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Надзор выясняет, как в приюте соблюдалась техника пожарной безопасности.

    МЧС тем временем сообщает, что число погибших выросло до 13. Ищут ещё семерых, пишет NGS42.RU. По информации издания Baza, сгоревший дом милосердия был открыт три года назад мужчиной, который решил помогать людям после того, как сам на некоторое время остался без крыши над головой. «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в экстренных службах сообщил, что дом престарелых был основан при местной протестантской деноменации или общине и использовался как приют для бездомных стариков. В установленном порядке его не регистрировали.

    Предварительной причиной пожара в частном доме на Таврической называют неправильную эксплуатацию печи. Сколько постояльцев и работников было внутри, не уточняется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КемеровоДом престарелыхПрестарелыеПожар в КемеровоПожар в доме престарелых
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close