Число погибших при пожаре в Кемерове выросло до 13. Ещё о семерых ничего не известно

Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту смертельного пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Разбор завалов и подсчёт погибших ночью 24 декабря продолжается.



Как сообщили в ведомстве, на место происшествия выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Надзор выясняет, как в приюте соблюдалась техника пожарной безопасности.



МЧС тем временем сообщает, что число погибших выросло до 13. Ищут ещё семерых, пишет NGS42.RU. По информации издания Baza, сгоревший дом милосердия был открыт три года назад мужчиной, который решил помогать людям после того, как сам на некоторое время остался без крыши над головой. «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в экстренных службах сообщил, что дом престарелых был основан при местной протестантской деноменации или общине и использовался как приют для бездомных стариков. В установленном порядке его не регистрировали.

