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    Арестован владелец сгоревшего приюта в Кемерове. В деле новый фигурант

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    В Кемерове суд заключил под стражу организатора центра адаптации для бездомных, где сгорели 22 человека. На очереди пожарный инспектор, в обязанности которого входила проверка приюта.

    Об аресте 31-летнего Андрея Смирнова сообщает Следственный комитет Кемеровской области 26 декабря. Обвиняемого в халатности отправили под стражу на два месяца. По версии следствия, организатор приюта не обеспечил постояльцам безопасность, но не забывал брать с них деньги.

    В числе прочего здание не было обеспечено системой извещения о пожаре, средствами пожаротушения, не была продумана возможность эвакуации инвалидов.

    Точная причина пожара пока не установлена. Есть версия, что это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Дом отапливался благодаря котлу. Накануне случившегося проживающие сообщили Смирнову, что он неисправен, пишет NGS42.RU.

    Фото: СУ СК России по Кемеровской области
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    Обвиняемый в суде уточнил, что за котёл отвечал куривший в помещении алкоголик, который мог недоглядеть за оборудованием. По словам фигуранта и его адвоката, в приюте содержались бездомные, которых привозили в том числе полицейские.

    Смирнова отправили в СИЗО до 24 февраля. В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения пожарному инспектору Роману Плету, задержанному по делу о халатности. Издание со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Кемерова сообщает, что, по версии следствия, он не организовал и не провел внеплановую проверку в приюте.

    Пожар в частном центре адаптации случился в ночь на 24 декабря. По последним данным, погибли 22 человека, ещё шестеро пострадали.

    Фото: СУ СК России по Кемеровской области

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