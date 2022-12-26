Арестован владелец сгоревшего приюта в Кемерове. В деле новый фигурант

В Кемерове суд заключил под стражу организатора центра адаптации для бездомных, где сгорели 22 человека. На очереди пожарный инспектор, в обязанности которого входила проверка приюта.



Об аресте 31-летнего Андрея Смирнова сообщает Следственный комитет Кемеровской области 26 декабря. Обвиняемого в халатности отправили под стражу на два месяца. По версии следствия, организатор приюта не обеспечил постояльцам безопасность, но не забывал брать с них деньги.

В числе прочего здание не было обеспечено системой извещения о пожаре, средствами пожаротушения, не была продумана возможность эвакуации инвалидов.