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    Снежный кот и белый сад. Погода вернула в Петербург новогоднюю атмосферу

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    В конце марта в Петербург вернулась зима. Город, который еще недавно грелся в первых лучах весеннего солнца, снова засыпало снегом. Вечером 28 марта погода вернула на улицы практически новогоднюю атмосферу — например, деревья в Александровском саду стали белыми, привлекая красотой внимание прохожих.

    Горожане решили времени зря не терять и отправились играть в снежки и лепить снеговиков. На одной из скамеек сада появился снежный кот.

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    По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, завтра утром будет возможно налипание мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.

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