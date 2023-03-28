Снежный кот и белый сад. Погода вернула в Петербург новогоднюю атмосферу

В конце марта в Петербург вернулась зима. Город, который еще недавно грелся в первых лучах весеннего солнца, снова засыпало снегом. Вечером 28 марта погода вернула на улицы практически новогоднюю атмосферу — например, деревья в Александровском саду стали белыми, привлекая красотой внимание прохожих.



Горожане решили времени зря не терять и отправились играть в снежки и лепить снеговиков. На одной из скамеек сада появился снежный кот.