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    В Петербурге ждут ночной снегопад — объявлен «желтый» уровень опасности

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    6 комментариев

    МЧС и администрация Петербурга предупреждают об ухудшении погоды, которое ожидается вечером 28 марта, а ночью город засыплет снегом. Пешеходов просят быть особенно осторожными, а водителей — по возможности не ездить на автомобиле.

    По данным Росгидрометцентра, с девяти часов вечера 28 марта до 9 утра 29 марта в Петербурге ожидают снег и обледенение, а до полудня 29 марта — налипание мокрого снега. В ночь на среду прогнозируют сильный снегопад. В связи с этим 28 и 29 марта в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

    На погоду в Петербурге влияет атмосферный фронт, который медленно приближается с юга. В южную часть Ленобласти осадки пришли уже утром.

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    Комментарии 6

    Отец Родной28 Мар 2023 в 17:59
    Если град выпадет, биг Лау вообще обсеется?
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 17:50
    Какие глупые комментаторы выше, опасность, в первую очередь, для автомобильного трафика.
    +0−0
    инкогнитто28 Мар 2023 в 17:37
    Я не понял в чем опасность? Пласт снега упадет сразу или что? Или задел ком службам в виде нерасчетного количества выпавшего снега? Ведь наверняка 80% месячной нормы выпадет, потому как в марте это не частое явление
    +0−0
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