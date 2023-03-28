В Петербурге ждут ночной снегопад — объявлен «желтый» уровень опасности

МЧС и администрация Петербурга предупреждают об ухудшении погоды, которое ожидается вечером 28 марта, а ночью город засыплет снегом. Пешеходов просят быть особенно осторожными, а водителей — по возможности не ездить на автомобиле.



По данным Росгидрометцентра, с девяти часов вечера 28 марта до 9 утра 29 марта в Петербурге ожидают снег и обледенение, а до полудня 29 марта — налипание мокрого снега. В ночь на среду прогнозируют сильный снегопад. В связи с этим 28 и 29 марта в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.