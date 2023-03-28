Главный синоптик показывает, как атмосферный фронт тянет «руки» к Петербургу

Об особенностях погоды 28 марта рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Атмосферный фронт с осадками медленно приближается к Санкт-Петербургу с юга. Первые осадки уже дошли до Луги, к обеду придут и к городу. Но основной снег все же будет вечером и ночью», — сообщает синоптик.
Атмосферный фронт делит Ленинградскую область пополам относительно Петербурга, и из-за этого возникают совершенно разные погодные условия. На западе настоящая зима — около нуля и снег. На востоке весна — плюс 2–7 и небольшой дождь, правда, завтра и туда дойдёт снег.
В Петербурге сегодня осадки будут в основном в виде снега и мокрого снега при температуре плюс 1–3 градуса, поскольку атмосферный фронт смещается немного восточнее. Вероятность дождя невелика, «хотя город теплый, и дождь может непродолжительно идти, но в восточных районах города».