Как в Петербурге бывшие общежития продают вместе с жильцами. А потом выселяют их через суд



Ветерана боевых действий в Афганистане выселили из полученной еще в советское время квартиры. Мужчина пришел — а на двери висят новые замки. Он — одна из жертв банкротного процесса в отношении крупного застройщика. Женщина, чей ребенок погиб в авиакатастрофе над Синаем, свою комнату уже освободила в ожидании приставов и переехала пока к соседке. И таких историй, когда в Петербурге квартиры и комнаты, полученные еще в 90-е, продаются вместе с зарегистрированными жильцами, — не одна.



В советские времена дали комнату или семейное общежитие, потом «лихие 90-е», «вроде бы живем, и нормально», приватизация, а потом оказывается, что помещение в частной собственности, а в дверь уже звонит, а то и ломится с болгаркой и угрозами вселить иностранных гостей новый хозяин. История вроде и не новая, пока это не произойдет с тобой.



УНИСТО Крах строительной группы «УНИСТО Петросталь» повлек за собой не только ситуации с проданными и затребованными в пользу обманутых дольщиков квартир, уголовное дело о хищении, обвиняемыми по которому проходят покинувшие Россию президент ГК Владимир Оксман и экс-гендиректор группы Арсений Васильев, но и распродажу другой жилой недвижимости. Она у группы появилась во время преобразования основанного в 1966 году общестроительного треста № 18 «ЛенУниверситетСтрой» в ЗАО «УНИСТО».



Таким образом, на торги попали и квартиры в доме на улице Пограничника Гарькавого, 14, корпус 2. Истории заселения жильцов в этот дом, на тот момент еще семейное общежитие, очень похожи. «В 1991 году получила однокомнатную квартиру в семейном общежитии от Ленуниверситетстроя. Был выдан ордер. На тот момент было озвучено: дом построен на собственные средства организации, — рассказывает Наталья. — В декабре 1991 года почему-то оформлена купля-продажа этого дома. Получается, сами построили и у себя купили. Собственником дома стало ЗАО «Унисто». Жильцов дома в известность никто не ставил».



У ее соседа Валерия, ветерана боевых действий в Афганистане, похожая история: работал в тресте, получил внутренний ордер на заселение. Проблемы у жильцов начались в 2004–2005 годах. Как рассказывают обитатели, именно тогда они и узнали, что дом больше не общежитие, а обычный, жилой, а их квартиры — в собственности «Унисто». Компания предложила выкупить квартиры, деньги на это по предложенной компанией цене нашлись не у всех. В 12 квартирах остались жильцы на основании договора найма — и то для этого потребовался судебный процесс. В итоге Горсуд в 2010 году установил (решение есть в распоряжении редакции), что договор найма заключается сроком на пять лет и не позднее чем за 3 месяца наймодатель должен предложить арендатору продлить договор — на тех же условиях. Если этого не было сделано, договор считается продленным автоматически. А в случае смены собственника помещения он становится наймодателем на аналогичных условиях.



В рамках банкротного процесса в сентябре 2022 года выставили на торги квартиры в доме на Пограничника Гарькавого и на улице Пионерстроя, 27А (там, говорят обитатели на Гарькавого, живут коллеги по несчастью и ситуация схожая). Пять квартир официально сменили владельца.



В итоге, рассказывает Наталья, периодически приходят люди, которые представляются новыми собственниками, и грозятся взломать замки болгаркой. Когда стали разбираться, на свет появилась выписка, свидетельствующая, что никакого обременения в виде договора найма на квартирах нет, хотя в картотеке сведений о банкротствах указано, что лоты имеют обременение. У соседа Валерия ситуация дошла до дела: его дверь взломали, а новая владелица сменила замки.



Как рассказала Наталья, жильцы направили обращения 14 депутатам ЗакСа, обратную связь пока получили только от двух. На основании этих обращений член фракции «Яблоко» Борис Вишневский направил обращения «жилищному» вице-губернатору Анатолию Повелию и прокурору Петербурга Виктору Мельнику. В ответах Повелия (есть в распоряжении редакции) по двум семьям говорится, что они были сняты с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении. К слову, в инстанции обращались и сами жильцы ранее — но безрезультатно.



«Теперь новый собственник нам грозит выселением. На момент торгов на квартирах было обременение. Мы обращались во многие инстанции, в прокуратуру. Ответ у всех один. В связи со сроком давности помочь ничем не можем. Что мы сами виноваты, что нас обманули. После 32 лет в квартире нас выкидывают на улицу и говорят, что решение суда роли не играет», — сетует Наталья.



Вишневский ссылается на разъяснения Конституционного суда из дела № 3-О от 14 января 2014 года, в котором говорится, что граждане, проживающие в жилищном фонде, который находится в хозяйственном ведении предприятий при их переходе в иную форму собственности либо при их ликвидации, сохраняют все свои жилищные права, в том числе право на приватизацию этих помещений.



Кроме того, статья 7 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» говорит, что к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших госпредприятиям или учреждениям, и которые использовались в качестве общежитий и переданы в ведение органов местного самоуправления, применяются нормы Жилищного кодекса о договоре соцнайма.





Банковский переулок

Вторая история — о бывшем производственном общежитии Ленинградского производственного трикотажного объединения в Банковском переулке, 4. Только оно, наоборот, превратилось в нежилое. В 2019 году «Фонтанка» рассказывала, как обитатели здания, которых также вселяли в общежитие еще в советское время, пытались доказать свое право на приватизацию, но в итоге потерпели неудачу.



Здание в самом центре Петербурга еще 10 лет назад некоторое время было в собственности города. АО «СПТО "Ника"», которое считает себя преемником Лентрикотажа, в 2012 году отсудило здание в свою собственность, право компании на эту недвижимость подтвердил 13-й апелляционный арбитражный суд.



В марте 2020 года «Ника» заключила договор купли-продажи с ООО «Авангард», зарегистрированным в Петербурге в 2014 году. Ее бессменным гендиректором и единственным владельцем является Валерий Килинкаров.



С тех пор ситуация изменилась: если раньше выселение жильцам, среди которых многие долгие годы числятся в очередниках на жилье, только грозило, то теперь, с появлением нового собственника, дошло до дела.

«Фонтанка» связалась с неким Серажем, которого жильцы указывают в качестве представителя компании, однако он отказался отвечать на вопросы редакции, заявив, что на все вопросы фирма отвечает «в суде».



Как рассказала одна из проживающих в общежитии, Лариса, сейчас в судах приняты решения о выселении семи человек, в том числе среди них и она сама — пенсионерка по старости и одинокая мать с ребенком-инвалидом, а также еще одной женщины, сын которой погиб в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. Эта женщина уже выехала из своего помещения, правда, пока к соседке. «Комнату она освободила уже, потому что ее напугали, что если не освободит комнату добровольно, освобождать будут за ее счет», — пояснила Лариса.



О своей ситуации женщина рассказывает, что ее дело рассматривалось еще по Жилищному кодексу РСФСР. «Нас судили по ЖК РСФСР, потому что мы были вселены по нему, значит, в наших судебных решениях и применяется ЖК РСФСР. Об этом говорилось в суде первой инстанции. Я одинокая мать с ребенком-инвалидом на руках, и согласно части 12 статьи 108 ЖК РСФСР меня нельзя выселить без предоставления другого жилья. Согласно статье 110, части 2, того же ЖК, человек, который не отработал 10 лет, может быть выселен из данного жилого помещения общежития, только если работодатель обращается в суд с целью выселения этого работника. Но срок исковой давности по таким делам — 3 года. Вот я в 90-м году уволилась, и работодатель, «Ника», мог выселить меня в течение 3 лет. Но он этого не сделал», — рассказывает Лариса.



Она уточнила, что уже по Жилищному кодексу РФ ее, как пенсионерку по старости, в соответствии со статьей 103, нельзя выселить без предоставления другого жилья. «Все это я озвучила в суде. И прокурор сказала, что все эти доводы являются малозначительными. Так как я 10 лет не отработала, я подлежу выселению без предоставления другого жилья. И горсуд принял такое решение». — добавила собеседница.

Лариса добавила, что даже той ее соседке, которая отработала на предприятии 17 лет и была сокращена, прислали иск о понуждении к выселению с указанием, что ответчица не отработала 10 лет. Всего же в судах еще не завершены дела по пяти обитателям бывшего общежития. Всего в здании проживают 44 человека, двое уже освободили помещения.



О смене собственника жильцы узнали постфактум. Лариса уточнила, что в приложении к договору купли-продажи между «Никой» и «Авангардом» указано, что в здании зарегистрированы 47 граждан РФ. «В договоре это прописано. Но в Росреестре обременения в виде зарегистрированных жильцов нет. И сейчас «Авангард» трясет этим в суде», — отметила она.



Рассылка обращений по инстанциям результата не дала, как и обращения к ряду депутатов петербургского парламента и Госдумы.

