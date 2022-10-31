Семь лет назад произошла катастрофа аэробуса А321 над Синаем

Семь лет назад, 31 октября 2015 года, произошла катастрофа аэробуса А321 над Синаем.



После вылета из Шарм-эш-Шейха в хвостовой части самолета «Когалымавиа» произошел взрыв самодельной бомбы. Самолет рассыпался на части. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 7 членов экипажа и 217 пассажиров. Самому маленькому пассажиру было 10 месяцев.



Случившееся квалифицировали как теракт. Однако Египет не согласен до сих пор. Виновные в смерти пассажиров так и не найдены. Теракт был назван самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

