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    Семь лет назад произошла катастрофа аэробуса А321 над Синаем

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    Семь лет назад, 31 октября 2015 года, произошла катастрофа аэробуса А321 над Синаем.

    После вылета из Шарм-эш-Шейха в хвостовой части самолета «Когалымавиа» произошел взрыв самодельной бомбы. Самолет рассыпался на части. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 7 членов экипажа и 217 пассажиров. Самому маленькому пассажиру было 10 месяцев.

    Случившееся квалифицировали как теракт. Однако Египет не согласен до сих пор. Виновные в смерти пассажиров так и не найдены. Теракт был назван самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

    Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом было прервано на несколько лет. С лета 2021-го туризм по этому направлению был возрожден.

    О жертвах катастрофы напоминают два мемориала: один — на Серафимовском кладбище, второй — на Румболовской горе в Ленобласти.

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