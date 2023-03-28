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    В США заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ

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    7 комментариев

    В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обмениваться данными по ДСНВ. Об этом, выступая в Конгрессе, заявил помощник главы оборонного ведомства США Джон Пламб, пишет РИА Новости 28 марта.

    По словам Пламба, американская сторона связалась с российской, напомнив о том, что в рамках договора в конце месяца необходимо провести полугодовой обмен данными, однако Россия ответила, что не будет передавать данные.

    Напомним, что в феврале президент Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ. Ранее решение о приостановке участия в договоре одобрили в Государственной думе и Совете Федерации. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для возвращения к сотрудничеству в рамках договора Западу нужно прислушаться к озабоченностям России по вопросам безопасности.

    Приостановку действия ДСНВ анонсировал 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

    Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. В 1979 году СССР и США договорились ограничить количество средств доставки до 2500 с каждой стороны. Логическим продолжением стало заключение в 1987 году договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (до 5500 км). В 1991 году заключен договор СНВ-1 (1600 средств доставки и 6000 боезарядов). В 1993 году удалось договориться в рамках СНВ-2 о предельной численности боезарядов в 3500 единиц. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (вторая часть системы глобального ядерного сдерживания), в ответ на это РФ вышла из СНВ-2. До 2010 года вместо него действовал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителей ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

    Администрация Дональда Трампа отказывалась обсуждать продление соглашения, которое истекало 5 февраля 2021 года, настаивая на присоединении к нему Китая. Однако уже после вступления в должность президента Джо Байдена Вашингтон и Москва оперативно договорились о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

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    Комментарии 7

    Гость28 Мар 2023 в 18:45
    Какие там данные по дснв? Они засекретили даже обрушение доходов и взлет расходов бюджета, чтобы не нервировать электорат...
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 18:30
    Ну а чего они ожидали то?
    Им же ясно сказали - приостанавливаем действие договора.
    +0−0
    Yuri_SPb28 Мар 2023 в 17:51
    Заявление заявлением, но раскрытие данных о своих вооружениях тем, кто поставляет
    вооружения Украине, было бы лютой дичью. "Поделитесь информацией, нам нужно
    знать, сколько снарядов заказывать")).
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