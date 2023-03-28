В США заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ

В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обмениваться данными по ДСНВ. Об этом, выступая в Конгрессе, заявил помощник главы оборонного ведомства США Джон Пламб, пишет РИА Новости 28 марта.

По словам Пламба, американская сторона связалась с российской, напомнив о том, что в рамках договора в конце месяца необходимо провести полугодовой обмен данными, однако Россия ответила, что не будет передавать данные.

Напомним, что в феврале президент Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ. Ранее решение о приостановке участия в договоре одобрили в Государственной думе и Совете Федерации. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для возвращения к сотрудничеству в рамках договора Западу нужно прислушаться к озабоченностям России по вопросам безопасности.