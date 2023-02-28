Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Россия официально приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений с США. Соответствующий закон 28 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 28 февраля. В документе сказано, что решение о возобновлении ДСНВ принимается президентом РФ.
Решение о приостановлении ДСНВ ранее было единогласно одобрено Госдумой и Советом Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для возвращения к договору Западу следует прислушаться к озабоченностям Москвы по вопросам безопасности. При этом, по его словам, сейчас в заявлениях западных лидеров можно услышать лишь «бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ».