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    Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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    7 комментариев

    Россия официально приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений с США. Соответствующий закон 28 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 28 февраля. В документе сказано, что решение о возобновлении ДСНВ принимается президентом РФ.

    Решение о приостановлении ДСНВ ранее было единогласно одобрено Госдумой и Советом Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для возвращения к договору Западу следует прислушаться к озабоченностям Москвы по вопросам безопасности. При этом, по его словам, сейчас в заявлениях западных лидеров можно услышать лишь «бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ».

    Приостановку действия ДСНВ анонсировал 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

    Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. В 1979 году СССР и США договорились ограничить количество средств доставки до 2500 с каждой стороны. Логическим продолжением стало заключение в 1987 году договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (до 5500 км). В 1991 году заключен договор СНВ-1 (1600 средств доставки и 6000 боезарядов). В 1993 году удалось договориться в рамках СНВ-2 о предельной численности боезарядов в 3500 единиц. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (вторая часть системы глобального ядерного сдерживания), в ответ на это РФ вышла из СНВ-2. До 2010 года вместо него действовал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

    Администрация Дональда Трампа отказывалась обсуждать продление соглашения, которое истекало 5 февраля 2021 года, настаивая на присоединение к нему Китая. Однако уже после вступления в должность президента Джо Байдена Вашингтон и Москва оперативно договорились о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

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    Комментарии 7

    Гость28 Фев 2023 в 18:20
    Все в рай?
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