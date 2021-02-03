Россия официально продлила ДСНВ-3 на пять лет

«В МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. <...> Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 г.», — сообщается 3 февраля на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «значительные усилия» необходимы для нормализации диалога двух стран по контролю над вооружениями.

До этого президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение, продлевающее договор на пять лет. Глава государства обсудил судьбу документа с президентом США Джо Байденом.

Договор о СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года.