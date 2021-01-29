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Путин продлил договор о СНВ на пять лет

Владимир Путин 29 января своей подписью ратифицировал соглашение, продлевающее договор о СНВ ещё на пять лет.

Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении Кремля.

Госдума и Совфед одобрили документ 27 января 2021 года.

Договор о СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года.

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Комментарии (5)

***_555
А как вопили против "демократов".
Russomatroso
Я-то думал, главы двух стран продлили договор СНВ, ан нет, единолично Путин. С обеих сторон стоят его подписи?
265044202
Всетаки уговорил америкосов. Ну и хорошо.
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