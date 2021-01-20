МИД РФ к инаугурации Байдена выступило с обвинениями «администрации Трампа». Россия надеется на продление договора о СНВ

МИД РФ призвало новую администрацию США продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сообщение было опубликовано на сайте министерства вечером 20 января за несколько минут до официального вступления в должность американского президента Джо Байдена.



Дипломаты подробно описывают, как предыдущая администрация США «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу». В МИД РФ уверены, что США сознательно «развязали кампанию по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности». При этом при Трампе Америка была готова отказаться от продления ДСНВ, «если не будут приняты ультимативные дополнительные требования американской стороны». Россия призывает к продлению договора без дополнительных условий на пять лет.

