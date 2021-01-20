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МИД РФ к инаугурации Байдена выступило с обвинениями «администрации Трампа». Россия надеется на продление договора о СНВ

МИД РФ призвало новую администрацию США продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сообщение было опубликовано на сайте министерства вечером 20 января за несколько минут до официального вступления в должность американского президента Джо Байдена.

Дипломаты подробно описывают, как предыдущая администрация США «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу». В МИД РФ уверены, что США сознательно «развязали кампанию по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности». При этом при Трампе Америка была готова отказаться от продления ДСНВ, «если не будут приняты ультимативные дополнительные требования американской стороны». Россия призывает к продлению договора без дополнительных условий на пять лет.

«Рассчитываем, что новая Администрация США займёт в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтёт все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов», - подытожили российские дипломаты.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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