Джозеф Байден принял присягу и стал 46-м президентом США

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял присягу в ходе церемонии инаугурации. За несколько минут до него то же самое сделал вице-президент Камала Харрис.

«Мы узнали, что демократия драгоценна, демократия хрупка, и теперь демократия победила, - заявил Байден, обратившись к собравшимся после того, как принес клятву. – Всего несколько дней назад Капитолий был потрясен насилием, но мы объединились как одна нация под богом для того, чтобы осуществить мирную передачу власти».

По словам Байдена, США столкнулись с рядом угроз – от пандемии коронавируса до роста террористической угрозы, справиться с которыми можно только объединившись и забыв разногласия. «Я буду президентом для всех американцев», - пообещал Байден.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп произнес прощальную речь, в которой осудил штурм Капитолия и пожелал удачи новой администрации. Он покинул Вашингтон, где через несколько часов началась инаугурация Байдена. Первой клятву произнесла новый вице-президент Камала Харрис.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Если Сенат (верхняя палата американского парламента) утвердит импичмент, Трамп никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.