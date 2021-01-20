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Трамп выступил с прощальным обращением. Он признал новую администрацию и молится за её успех

45-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в прощальном обращении на своём посту признал приход к власти администрации Джозефа Байдена и заявил, что ему есть, чем гордится.

Выдержки из речи Трампа 19 января распространяет Белый дом. По его словам, он стал первым за десятилетия президентом, который не развязал никаких войн. Его администрация «вдохнула новую жизнь» в союзы США, сплотила и мобилизовала другие государства для выступления против Китая, и восстановила лидерство его страны за рубежом.

«Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше», — сказал Трамп.

Политик уверен, что будучи президентом подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом» и ещё раз осудил штурм Капитолия, от которого «все американцы были в ужасе». Своему преемнику он пожелал успехов в сохранении страны безопасной и процветающей и заверил, что молится за это.

«Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, это только начало», — говорит Трамп.

Церемония инаугурации избранного президентом США Джозеф Байдена назначена на полдень по местному времени 20 января.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Если Сенат (верхняя палата американского парламента) утвердит импичмент, Трамп никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

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