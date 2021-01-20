Выдержки из речи Трампа 19 января распространяет Белый дом. По его словам, он стал первым за десятилетия президентом, который не развязал никаких войн. Его администрация «вдохнула новую жизнь» в союзы США, сплотила и мобилизовала другие государства для выступления против Китая, и восстановила лидерство его страны за рубежом.

45-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в прощальном обращении на своём посту признал приход к власти администрации Джозефа Байдена и заявил, что ему есть, чем гордится.

«Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше», — сказал Трамп.



Политик уверен, что будучи президентом подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом» и ещё раз осудил штурм Капитолия, от которого «все американцы были в ужасе». Своему преемнику он пожелал успехов в сохранении страны безопасной и процветающей и заверил, что молится за это.

«Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, это только начало», — говорит Трамп.

Церемония инаугурации избранного президентом США Джозеф Байдена назначена на полдень по местному времени 20 января.