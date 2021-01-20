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В США началась церемония инаугурации нового президента. Леди Гага и Дженнифер Лопес спели, Камала Харрис произнесла клятву

Фото: кадр из трансляции CNN

В Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Первой клятву принесла вице-президент Камала Харрис.

Гимн Соединенных Штатов Америки исполнила знаменитая певица Леди Гага. После этого присягу приняла Камала Харрис, назначенная на должность вице-президента. Ведущий церемонии особо отметил, что это первый раз, когда эту должность занимает темнокожая женщина.

После того, как Харрис произнесла клятву, церемония продолжилась выступлением еще одной известной певицы — Дженнифер Лопес.

Фото: кадр из трансляции CNN
Фото: кадр из трансляции CNN
Фото: кадр из трансляции CNN

Камала Харрис была первой женщиной-прокурором Сан-Франциско и первой «цветной» женщиной Калифорнии, избранной генеральным прокурором.

Харрис, мать и отец которой эмигрировали из Индии и с Ямайки, намеревалась стать первой женщиной — президентом США, когда претендовала наравне с Байденом и другими на выдвижение от своей партии в 2020 году.

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Комментарии (1)

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Вот тебе, Володенька, и Камилла Харрис.
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