Русский музей вводит бесплатный день для пенсионеров. Льготы в остальные дни тоже сохранят

Государственный Русский музей с 1 апреля вводит бесплатный день для пенсионеров. Приобщиться к искусству, не тратя средств, можно будет каждую первую среду месяца. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения 28 марта.



Воспользоваться льготой можно в любом из филиалов музея — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах, Михайловском замке, Корпусе Бенуа.



«Билеты можно будет и в кассе купить, и онлайн на сайте взять бесплатный билет и пройти с ним уже на контроль экспозиции», — разъяснили порядок прохода по новым правилам «Фонтанке» в пресс-службе музея.

