Русский музей вводит бесплатный день для пенсионеров. Льготы в остальные дни тоже сохранят

Государственный Русский музей с 1 апреля вводит бесплатный день для пенсионеров. Приобщиться к искусству, не тратя средств, можно будет каждую первую среду месяца. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения 28 марта.
Воспользоваться льготой можно в любом из филиалов музея — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах, Михайловском замке, Корпусе Бенуа.
«Билеты можно будет и в кассе купить, и онлайн на сайте взять бесплатный билет и пройти с ним уже на контроль экспозиции», — разъяснили порядок прохода по новым правилам «Фонтанке» в пресс-службе музея.
Также в Русском музее уточнили, что до этого у пенсионеров не было «своего» регулярного бесплатного дня, только разовые акции, например ко Дню пожилого человека. Но горожане в возрасте могли пользоваться правом покупки билета по льготной цене в любой день. Эту льготу сохранят. Таким образом, цена входа для пенсионеров в Михайловский дворец и Михайловский замок в любой другой день составляет по 220 рублей (против 450 за полный билет для граждан России), в Мраморный и Строгановский — по 200 рублей, в Корпус Бенуа и Домик Петра I — по 170 рублей.
Напомним, в Эрмитаже с конца января также есть бесплатный день для пенсионеров, и даже не раз в месяц, а раз в неделю — это четверг.