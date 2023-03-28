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    Музеи

    Русский музей вводит бесплатный день для пенсионеров. Льготы в остальные дни тоже сохранят

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    3 комментария

    Государственный Русский музей с 1 апреля вводит бесплатный день для пенсионеров. Приобщиться к искусству, не тратя средств, можно будет каждую первую среду месяца. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения 28 марта.

    Воспользоваться льготой можно в любом из филиалов музея — Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах, Михайловском замке, Корпусе Бенуа.

    «Билеты можно будет и в кассе купить, и онлайн на сайте взять бесплатный билет и пройти с ним уже на контроль экспозиции», — разъяснили порядок прохода по новым правилам «Фонтанке» в пресс-службе музея.

    Также в Русском музее уточнили, что до этого у пенсионеров не было «своего» регулярного бесплатного дня, только разовые акции, например ко Дню пожилого человека. Но горожане в возрасте могли пользоваться правом покупки билета по льготной цене в любой день. Эту льготу сохранят. Таким образом, цена входа для пенсионеров в Михайловский дворец и Михайловский замок в любой другой день составляет по 220 рублей (против 450 за полный билет для граждан России), в Мраморный и Строгановский — по 200 рублей, в Корпус Бенуа и Домик Петра I — по 170 рублей.

    Напомним, в Эрмитаже с конца января также есть бесплатный день для пенсионеров, и даже не раз в месяц, а раз в неделю — это четверг.

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    Комментарии 3

    Гость28 Мар 2023 в 17:54
    Соучастникам СВО когда бесплатный вход сделают?А то ребята от Пригожина едут,десять лет в музеях не были.
    +0−2
    Терра Митика28 Мар 2023 в 17:52
    А что - сделать полностью бесплатное посещение для пенсионеров/инвалидов/сопровождающих их лиц совсем никак?
    +0−2
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