    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -2

    5 м/с, ю-з

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.96eur74.96

    Музеи

    Эрмитаж вводит новую льготу — о ней музей просили многократно

    4657
    обсудить

    С 26 января пенсионеры смогут ходить по четвергам в Эрмитаж бесплатно. Об этом музей сообщил в своих соцсетях накануне введения новой льготы. Новая возможность коснется не только петербуржцев, но и всех граждан России и государств ЕАЭС.

    В музее напоминают, что в другие дни при этом для пенсионеров действует льготная цена на входные билеты в Главный музейный комплекс — 300 рублей, а также возможность бесплатного посещения Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода (без экскурсий).

    «Принимая во внимание многочисленные просьбы пенсионеров по возвращению льгот, Эрмитаж нашёл наиболее оптимальный вариант приёма этой важной для музея группы. Стоит отметить, что финансирование льгот на посещение музея осуществляется не из государственного бюджета, а за счёт собственных доходов Эрмитажа», — пояснили в музее.

    Чтобы посетить Эрмитаж бесплатно, пенсионеры должны оформить бесплатные билеты на сайте tickets.hermitagemuseum.org в новой вкладке «Билеты для пенсионеров» (тогда не потребуется стоять в очереди, если она возникнет) или купить билеты на месте в кассе. В обоих случаях при себе нужно будет иметь документ, подтверждающий личность и право на льготу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭрмитажБесплатноБилетМузей
    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close