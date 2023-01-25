Эрмитаж вводит новую льготу — о ней музей просили многократно

С 26 января пенсионеры смогут ходить по четвергам в Эрмитаж бесплатно. Об этом музей сообщил в своих соцсетях накануне введения новой льготы. Новая возможность коснется не только петербуржцев, но и всех граждан России и государств ЕАЭС.



В музее напоминают, что в другие дни при этом для пенсионеров действует льготная цена на входные билеты в Главный музейный комплекс — 300 рублей, а также возможность бесплатного посещения Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода (без экскурсий).



«Принимая во внимание многочисленные просьбы пенсионеров по возвращению льгот, Эрмитаж нашёл наиболее оптимальный вариант приёма этой важной для музея группы. Стоит отметить, что финансирование льгот на посещение музея осуществляется не из государственного бюджета, а за счёт собственных доходов Эрмитажа», — пояснили в музее.

