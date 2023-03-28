Курсанты ВАС им. Буденного перед смертью могли употребить наркотики

«Фонтанке» стали известны некоторые подробности смерти трех курсантов на территории учебной базы Военной академии связи
Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза. Пока же известно, что перед гибелью контрактники (курсанты обучались по контракту) ходили в увольнение. В Сертолово они находились на полевых занятиях.
Трое молодых людей скончались накануне утром в казарме.