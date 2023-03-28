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    ТЕМА ДНЯ

    Погибшие курсанты могли употребить наркотики

    Курсанты ВАС им. Буденного перед смертью могли употребить наркотики

    19871
    40 комментариев

    «Фонтанке» стали известны некоторые подробности смерти трех курсантов на территории учебной базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово.

    Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза. Пока же известно, что перед гибелью контрактники (курсанты обучались по контракту) ходили в увольнение. В Сертолово они находились на полевых занятиях.

    Трое молодых людей скончались накануне утром в казарме.

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    Комментарии 39

    Гость28 Мар 2023 в 13:16
    все курсанты старше второго курса контрактники
    +0−0
    Виталий Петров28 Мар 2023 в 13:10
    Ага, конечно. А еще сами себе потом ножом в грудь 10 раз ударили….
    Ну бред же
    +0−0
    26615735028 Мар 2023 в 12:52
    Что с них взять ? Молодые … озоруют …!
    +0−0
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